Gladbach gegen VfB Stuttgart live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: So seht ihr Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart am 14. Spieltag der Bundesliga!

Gladbach macht wieder den Spieltag zu! Wie so oft in den letzten Wochen genießt die Borussia in der Partie Gladbach gegen den VfB Stuttgart (18 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) das Privileg, auf alle Resultate des Wochenendes reagieren zu können.

Die „Fohlen“ mussten am letzten Sonntag beim Versuch, an Spitzenreiter Borussia Dortmund dranzubleiben, eine empfindliche 0:2-Niederlage bei RB Leipzig einstecken. Gladbachs größtes Problem: zu viele Gegentore nach dem Anpfiff! Fünf Treffer musste die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking (54) in den ersten Spielminuten hinnehmen. In Leipzig traf RB-Stürmer Timo Werner (22) schon nach 128 Sekunden gegen die Borussia. „Eine Erklärung gibt es dafür nicht“, bügelte Hecking diese Frage am Freitag in der Pressekonferenz ab.

Und der VfB Stuttgart? Im Ländle denken viele Fans noch mit Wehmut an das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem VfB und den „Fohlen“. Die Partie in der letzten Saison war das erste Heimspiel für den inzwischen beurlaubten Coach Tayfun Korkut. Mit einem 1:0-Heimsieg wurde bei den Stuttgartern eine Trendwende eingeleitet, die nach einer tollen Rückrunde auf Platz sieben endete. Für den neuen VfB-Trainer Markus Weinzierl war das 1:0 gegen seinen Ex-Klub FC Augsburg letzten Samstag sicherlich ein Befreiungsschlag. Ausgerechnet in Gladbach, wo der VfB zuletzt im November 2012 gewann, will man nun nachlegen. „Die defensive Stabilität, die wir gegen Nürnberg und Augsburg gezeigt haben, muss die Basis sein“, sagte Markus Weinzierl bei der abschließenden Pressekonferenz, „wir müssen Mut haben und vorn draufgehen, in der Außenseiterrolle haben wir weniger zu verlieren als bei einem Heimspiel.“ Neben Holger Badstuber (Trainingsrückstand) muss der VfB den gelbgesperrten Santiago Ascacíbar ersetzen. Bei den Gladbachern würde es bei einer Gelben Karte Denis Zakaria für das nächste Spiel bei 1899 Hoffenheim erwischen.

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen VfB Stuttgart live im TV?

Gladbach gegen VfB Stuttgart wird am Sonntag live und exklusiv im Pay-TV bei Sky übertragen. Die Partie läuft ab 18 Uhr auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Martin Groß.

Wird Gladbach gegen VfB Stuttgart live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels ist am Sonntag ab 21.45 Uhr in den Regionalprogrammen der ARD zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream zum Bundesliga-Spiel Gladbach gegen VfB Stuttgart bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

