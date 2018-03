Gladbach gegen Werder Bremen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Es war das Wochenende der beiden grün-weißen Klubs in der Bundesliga! Borussia Mönchengladbach meldete sich nach vier Niederlagen in Folge mit dem 1:0 bei Hannover 96 im Rennen um die internationalen Plätze zurück. Werder Bremen brachte durch den 1:0-Heimerfolg im 108. Nord-Derby gegen den Hamburger SV satte neun Punkte zwischen sich und den Erzrivalen vom HSV. Vor der Partie Gladbach gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) gab es für die Bremer Derbysieger einen trainingsfreien Tag von Trainer Florian Kohfeldt (35) zur Belohnung. Mit einem Highlight-Film vergangener Derbys, so wusste die Zeitschrift Sport Bild am Mittwoch, sorgte Kohfeldt für eine Extra-Motivation vor dem Spiel. „Es war ein Sieg für die ganze Stadt“, freute sich auch Ishak Belfodil (26), der das umstrittene Siegtor erzielte. Absoluter Leistungsträger bei den Bremern war Philipp Bargfrede, der im defensiven Mittelfeld alles abräumte und nach dem Willen der Werder-Verantwortlichen „auch über den Sommer hinaus in Bremen spielen wird.“ Der Vertrag des 28-Jährigen läuft am Saisonende aus.

Und Borussia Mönchengladbach? Ausgerechnet an der alten Wirkungsstätte von Coach Dieter Hecking (53), der als Spieler und als Trainer für Hannover 96 tätig war, beendeten die Fohlen ihre Misere und siegten durch ein Tor von Weltmeister Christoph Kramer. Nach vier Niederlagen in Serie und trotz Riesen-Verletzungspech darf Gladbach trotz des erst zweiten Rückrundensieges wieder von Europa träumen. Es war Gladbachs erster Treffer nach 431 torlosen Bundesliga-Minuten. „Christoph Kramer“, so Dieter Hecking in der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag, „ist für uns unverzichtbar. Ich schätze seinen Ehrgeiz und seinen Willen, in der kommenden Saison wieder international spielen zu wollen.“ Das könnte auf Rang sieben sogar hinkommen. Alle vier DFB-Pokal-Halbfinalisten stehen derzeit unter den Top sechs der Liga, somit würde Platz sieben für die Europa League noch reichen.

„Ich finde es bemerkenswert, auf welche Art und Weise die Bremer den Abstiegskampf angehen. Vom mannschaftlichen Leistungsvermögen ist es für mich auch die beste Mannschaft, die derzeit im unteren Tabellendrittel steht. Sie haben eine sehr gute Achse mit Pavlenka im Tor, Moisander im Abwehrzentrum, Delaney im Mittelfeld und ganz vorne Max Kruse, der nach seiner Verletzung eine tolle Saison spielt. Max ist sehr wichtig für die Mannschaft. Er führt sie, reißt seine Teamkollegen mit, ist präsent und selbst torgefährlich. Gerade ihn gilt es morgen auszuschalten“, so Hecking über Werder Bremen.

Platz 18: Der FSV Mainz 05. In 15 Spielen schauten insgesamt 0,23 Millionen Zuschauer zu. © Imago Platz 17: FC Augsburg. 0,26 Millionen Fußballfans verfolgten die 17 Partien der in dieser Saison starken Augsburger. © Imago Platz 16: Bayer Leverkusen. 14 Partien der Werkself wurden auf dem TV-Sender übertragen, 0,27 Millionen Menschen schauten sich insgesamt die Auftritt an. © Imago Platz 15: VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen kommen auf 0,28 Millionen Zuschauer in ihren 16 Spielen. © Imago Platz 14: Eintracht Frankfurt. In 15 Spielen schauten 0,36 Millionen zu. © Imago Platz 13: VfB Stuttgart. Die Schwaben kommen wie Frankfurt auf 0,36 Millionen Zuschauer - allerdings kommt der VfB nur auf 13 Spiele. © Imago Platz 12: Der SC Freiburg. Den Breisgauern schauten in 14 Partien 0,37 Millionen Fußballfans zu. © Imago Platz 11: Hannover 96. Die teils spektakulären 15 Auftritte der 96-Profis sahen 0,38 Millionen Menschen. © Imago Platz 10: TSG Hoffenheim. Die 15 Spiele des Vereins von Trainer Julian Nagelsmann verfolgten 0,41 Millionen Menschen. © Imago Platz 9: Werder Bremen. Nicht alle Fans können immer an die Weser kommen, 0,45 Millionen von ihnen sahen die 15 Partien im TV. © Imago Platz 8: RB Leipzig. Der Hype um den einzigen Verein aus dem Osten ist groß. Die 16 Spiele der Leipziger sahen 0,50 Millionen Menschen. © Imago Platz 7: Borussia Mönchengladbach. Die "Fohlen" kommen auf 0,56 Millionen Zuschauer in 16 Spielen. © Imago Platz 6: Hamburger SV. Die Hamburger landen mit 0,58 Millionen Zuschauern in der Spitzengruppe. Und das, obwohl fünf der insgesamt 17 Partien gar nicht auf dem TV-Sender gezeigt wurden. © Imago Platz 5: Schalke 04. Der Vize-Herbstmeister landet im TV-Ranking auch weit vorne. 0,60 Millionen Menschen schauten sich die 15 Partien der Königsblauen an. © Imago Platz 4: Hertha BSC. Wohl eine der großen Überraschungen! Der Hauptstadtklub landet mit 0,62 Zuschauern in 16 Partien auf einem Champions-League-Platz. © Imago Platz 3: 1. FC Köln. Die Saison läuft sportlich schlecht für den FC, im TV-Ranking landet der Verein trotzdem weit vorne. 0,63 Millionen Menschen sahen die 13 Partien. © Imago Platz 2: Borussia Dortmund. Der BVB darf sich über 0,86 Millionen Zuschauer in 16 Spielen freuen. © Imago Platz 1: Na klar, der Rekordmeister. Dem FC Bayern München schauten in ihren 15 Spielen satte 1,04 Millionen Fußballfans im TV zu. © Imago

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen Werder Bremen live im TV?

Gladbach gegen Werder Bremen wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich am Freitag ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus dem Borussia-Park.

Wird Gladbach gegen Werder Bremen im Free-TV übertragen?

Nein. Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Bundesliga-Spiels Gladbach gegen Werder Bremen ist im Free-TV im Nachtmagazin der ARD und am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen. Sky-Abonnenten können das Spiel ab 22.15 Uhr in einer längeren Zusammenfassung sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Gladbach gegen Werder Bremen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Gladbach gegen Werder Bremen an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

