Gladbach gegen Hannover 96 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Im Falle einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette wäre Felipe mit 43,8 Prozent also Euer dritter zentraler Verteidiger neben Kapitän Waldemar Anton und dem Kroaten Josip Elez. Doch dazu muss der verletzungsanfällige Brasilianer erst einmal wieder fit werden. In Eurer Gunst verweist der Pechvogel Kevin Wimmer dennoch auf die Bank. © Maike Lobback

Innenverteidigung: In Euer Abwehrzentrum habt Ihr neben den gesetzten Waldemar Anton den zuletzt immer besser in Fahrt kommenden Josip Elez gewählt (73,1 Prozent). Da mehrere Auswahlmöglichkeiten bei der Frage nach den Innenverteidigern gestattet waren - André Breitenreiter spielt ja auch gerne mit einer Dreierkette -, fallen auf Felipe noch 43,8 Prozent und auf Kevin Wimmer 23,7 Prozent aller Stimmen. © imago/Pakusch

Rechter Verteidiger: Auf der rechten Seite fiel das Abstimmungsergebnis sehr viel knapper aus. Mit 52,6 Prozent aller Stimmen hat es Julian Korb in Eure Startformation geschafft. Für Oliver Sorg, der auch schon diverse Spiele als Innenverteidiger in der Dreierkette absolvierte, stimmten 47,4 Prozent aller User. © imago/regios24

In Mönchengladbach setzt man nur bedingt auf Kontinuität. Unter der Woche wurde der Vertrag von Trainer Dieter Hecking (54) bis 2020. Eine erstaunlich kurze Laufzeit, die Hecking am Samstag in Fußball BILD so begründet hat: „Ich brauche diese langen Laufzeiten nicht mehr – und ich will bei einem Drei-Jahres-Vertrag auch nicht mehr auf eine Abfindung schielen. Der Fokus liegt allein auf einer erfolgreichen Arbeit.“ Eine Meisterprämie hat der alte und neue Coach angeblich nicht ausgehandelt. „Wenn es was zu feiern gibt, feiern wir richtig“, erklärt Gladbach-Manager Max Eberl (44) dazu, „jetzt aber zählt für uns mal nur Hannover.“