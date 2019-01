Nach starker Hinrunde: Tottenham lockt offenbar Gladbach-Star Jonas Hofmann

Jonas Hofmann ist endlich richtig angekommen in Mönchengladbach. Nach zwei durchwachsenen Jahren bei der Borussia konnte sich der 26-Jährige in der vergangenen Saison unter Trainer Dieter Hecking etablieren und gehört in der laufenden Spielzeit zu den Leistungsträgern. Das weckt offensichtlich Begehrlichkeiten: Nach Informationen der Bild wirbt Tottenham Hotspur um den Flügelspieler.

Hofmann: "Offen für Gespräche"

Ob Hofmann angesichts der Konkurrenz in Person von Stars wie Christian Eriksen, Dele Alli oder Heung-min Son aber auf ähnlich viel Spielzeit kommen würde wie in Mönchengladbach, ist zweifelhaft. Erst seit dieser Saison ist der vielseitige Mittelfeldspieler endgültig am Niederrhein angekommen und sammelte acht Scorerpunkte in zwölf Bundesliga-Spielen. Zuvor hatte der 26-Jährige in zweieinhalb Jahren bei den "Fohlen" nur 30 Liga-Partien von Beginn an absolviert.