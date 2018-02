Gladbach in der Einzelkritik: Die Noten zum Niederlage gegen RB Leipzig

Tobias Sippel: War stark als Anspielstation beansprucht, erledigte seinen Job aufmerksam, er hatte die Gelegenheit zu ein paar hübsch aussehenden Flugeinlagen und avancierte in der zweiten Hälfte gegen immer druckvoller spielende Leipziger zum besten Spieler der Borussia. NOTE 2

Tobias Sippel: War stark als Anspielstation beansprucht, erledigte seinen Job aufmerksam, er hatte die Gelegenheit zu ein paar hübsch aussehenden Flugeinlagen und avancierte in der zweiten Hälfte gegen immer druckvoller spielende Leipziger zum besten Spieler der Borussia. NOTE 2 © imago

Toni Jantschke: Spielte mal wieder rechts in der Viererkette, weil Nico Elvedi auf der anderen Seite den verletzten Oscar Wendt vertrat. In der Defensive funktionierte das gut, sobald Jantschke aber kombinieren oder gar flanken sollte, wurden seine Schwächen sichtbar. NOTE 4

Toni Jantschke: Spielte mal wieder rechts in der Viererkette, weil Nico Elvedi auf der anderen Seite den verletzten Oscar Wendt vertrat. In der Defensive funktionierte das gut, sobald Jantschke aber kombinieren oder gar flanken sollte, wurden seine Schwächen sichtbar. NOTE 4 © imago

Jannik Vestergaard: Von den beiden Innenverteidigern war es meist Vestergaard, der die Spieleröffnungsbälle aus der Abwehrkette in die Räume rund um die Mittellinie spielen musste. Diesen Job erledigte er souverän, grätschte bei Ademola Lookmans 0:1 allerdings ins Leere. NOTE 4

Jannik Vestergaard: Von den beiden Innenverteidigern war es meist Vestergaard, der die Spieleröffnungsbälle aus der Abwehrkette in die Räume rund um die Mittellinie spielen musste. Diesen Job erledigte er souverän, grätschte bei Ademola Lookmans 0:1 allerdings ins Leere. NOTE 4 © imago

Nico Elvedi: Spielte für Oscar Wendt auf der ungewohnten linken Abwehrseite und erledigte seinen Job gewohnt zweikampfstark. Und in der Offensive war die linke Seite ebenfalls belebter als der andere Flügel, was fehlte waren gelegentliche Ausflüge ins Angriffsdrittel. Note 3

Nico Elvedi: Spielte für Oscar Wendt auf der ungewohnten linken Abwehrseite und erledigte seinen Job gewohnt zweikampfstark. Und in der Offensive war die linke Seite ebenfalls belebter als der andere Flügel, was fehlte waren gelegentliche Ausflüge ins Angriffsdrittel. Note 3 © imago