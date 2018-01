Gladbach in der Einzelkritik: Die Noten zur Niederlage in Köln

Wahnsinn beim 1. FC Köln: Nach einem engen Derby, in dem die Kölner so überzeugend auftraten, wie seit Wochen nicht, war Borussia Mönchengladbach am Ende dem Sieg in der Schlussphase trotzdem näher. Doch irgendwie wollte der Fußballgott den so heftig vom Schicksal gebeutelten Kölnern doch wieder einmal etwas Gutes tun und verhalf ihnen zu einem späten Siegtreffer.