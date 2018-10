Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Am 12. Juni 2018 jährte sich der Tag des letzten Titelgewinns von Bayer 04 Leverkusen zum 25. Mal. Mit dem Pokalsieg 1993 gegen die Amateure von Hertha BSC stand die „Werkself“ letztmals in einem Wettbewerb ganz oben. Die Möglichkeit, diese Durststrecke endlich zu beenden, kann vor der Partie Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) möglicherweise über wieder nur über den DFB-Pokal führen.

Bilder vom Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach Wolfsburgs Josip Brekalo (l) lässt Mönchengladbachs Michael Lang stehen. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images Borussias Alassane Plea (l) zirkelt den Ball um Robin Knoche zum sehenswerten 1:0 für Mönchengladbach herum. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images Gladbachs Alassane Plea (l) jubelt nach seinem Führungstreffer. © Swen Pförtner/dpa Wolfsburgs Robin Knoche (r) versucht den Befreiungsschlag von Michael Lang zu blocken. © Swen Pförtner/dpa Wolfsburgs Renato Steffen feiert seinen Treffer zum 1:1-Ausgleich. © Swen Pförtner/dpa Gladbachs Thorgan Hazard (r) zieht an Wolfsburgs Maximilian Arnold vorbei. © Swen Pförtner/dpa Robin Knoche im Sprintduell mit Gladbachs Florian Neuhaus. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images Der Wolfsburger Wout Weghorst kann es nicht fassen, doch sein mit der Brust erzielter Treffer in der 20. Minute wurde aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels des Niederländers nicht anerkannt. © Swen Pförtner/dpa Wolfsburgs John Anthony Brooks (l) im Zweikampf mit Alassane Plea . © Martin Rose/Bongarts/Getty Images Gladbachs Spieler jubeln nach dem 2:1-Führungstreffer durch Thorgan Hazard. © Swen Pförtner/dpa Wolfsburgs Renato Steffen (hinten) packt Gladbachs Oscar Wendt am Nacken. © Swen Pförtner/dpa Wolfsburgs Wout Weghorst (2.v.l.) erzielt den Ausgleichstreffer zum 2:2. © Swen Pförtner/dpa Wolfsburgs Wout Weghorst (r) jubelt nach seinem Tor zum 2:2 mit seinen Mannschaftskameraden. © Swen Pförtner/dpa Wout Weghorst freut sich über seinen Treffer zum 2:2. © Getty Images Wolfsburgs William (l) im Duell mit Thorgan Hazard. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Anzeige

Aber: Auch Borussia Mönchengladbach wartet seit 23 Jahren auf eine Trophäe. Der DFB-Pokalsieg 1995 gegen den VfL Wolfsburg (3:0) war der letzte große Erfolg der Fohlen, die zuletzt 2017 im Halbfinale standen – und gegen Eintracht Frankfurt im Elfmeter-Lotto den Kürzeren zogen. Um die Partie gegen Leverkusen nach dem 2:0 im Bundesliga-Auftaktspiel Ende August erneut erfolgreich zu gestalten, hofft Gladbachs Trainer Dieter Hecking (54) auf den Einsatz von Torjäger Alessane Pléa. Der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte laboriert an einer Muskelverletzung. Ein Ausfall droht, wie am Dienstag noch vor der finalen Pressekonferenz kolportiert, offensichtlich nicht. Lars Stindl könnte Plea ersetzen, aber auch Raffael wird wohl zur Verfügung stehen. „Ob ein Einsatz möglich ist, werde ich persönlich mit ihm besprechen“, erklärte Hecking am Dienstag in Mönchengladbach.

Bilder vom Spiel Bayer Leverkusen gegen Hannover 96 Josip Elez und Miiko Albornoz beglückwünschen Florent Muslija zu seinem Treffer zum 1:0 gegen Bayer Leverkusen. © dpa Genki Haraguchi in Aktion. © 2018 Getty Images Bobby Wood im Laufduell mit Bayer-Verteidiger Jonathan Tah. © 2018 Getty Images Felipe beschwert sich nach einem Duell mit Lars Bender. © 2018 Getty Images Michael Esser hält den Handelfmeter von Wendell. © imago/Jan Huebner Felipe trifft erst zum 2:1 für Hannover 96, ... © dpa ... dann sieht er Gelb-Rot. © 2018 Getty Images

Bayer 04 Leverkusen sorgte mit dem 6:2-Kantersieg bei Werder Bremen für einen Paukenschlag – und hielt seinen in der Kritik stehenden Trainer Heiko Herrlich (46) vermutlich im Amt. Der ehemalige Gladbach-Profi – 1995 Mitglied von Borussias letzter Pokalsieger-Mannschaft – muss um einige seiner Stammkräfte bangen. Kapitän Lars Bender und sein Bruder Sven sind ebenso angeschlagen wie Karim Bellarabi. Die Langzeitverletzten Julian Baumgartlinger und Charles Aranguiz, die in dieser Bundesliga-Saison noch nicht spielen konnten, werden wohl noch nicht zur Verfügung stehen. Herrlich nahm die Diskussion um seine Person am Dienstag mit Humor: „In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit und das ist gut so. Ich werde versuchen, die Kritik an mir gewinnbringend umzusetzen.“ Im letzten Jahr setzte sich die Bayer-Elf mit 1:0 im Achtelfinale in Mönchengladbach durch.

Begonnen hat die Pokal-Gastspielreihe mit der Partie zwischen TuS Hoisdorf und dem FC Bayern München. Auf diesem Bild ist zu sehen, wie Roland Wohlfahrt (mi.) sein 2:0 für Bayern München bejubelt. 18 000 Zuschauer waren am 24. September 1988 auf der Lohmühle dabei, als TuS Hoisdorf am größten Tag seiner Vereinsgeschichte dem Bundesligisten 0:4 unterlag. Es war schon das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal für Hoisdorf, denn in der 1. Runde schlug man an der heimischen Waldstraße RW Oberhausen mit 3:0. Jupp Heynckes war damaliger Bayern-Trainer, die Tore für die Süddeutschen erzielten Armin Eck (2), Roland Wohlfahrt und Ludwig Kögl. © LNPICT Am 31. Juli 2011 trafen Anker Wismar und Hannover 96 im Stadion Lohmühle aufeinander. Emanuel Pogatetz (re.) und seine Kollegen siegten am Ende deutlich mit 6:0 und ließen Anker keine Chance. Enrico Neitzel (li.), der von Sommer 2005 bis Sommer 2007 beim VfB Lübeck spielte und mittlerweile mit der DFB-Elite-Jugend-Lizenz als Trainer auf der Suche nach einem neuen Verein ist, war beim Pokalspiel gegen die Niedersachsen noch selbst als Spieler für Anker Wismar aktiv. Seine letzte Station als Trainer endete Ende April beim FC Mecklenburg Schwerin. © nordphoto Hannover-Stürmer Mohammed Abdellaoue (li.), der Anfang diesen Jahres seine Fußballschuhe an den Nagel hing, erzielte das 1:0 für seine Mannschaft. Jan Schlaudraff (re.) beendete seine Fußballerkarriere schon im Jahre 2015, war vier Jahre zuvor aber ebenfalls beim Pokalspiel auf der Lohmühle dabei. Machtlos beim Treffer von Abdellaoue war Ankers Torwart Johannes Höcker, der nur ein Jahr nach dem Pokalspiel mit Anker Wismar zum heutigen Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt gewechselt ist, wo er noch heute im Einsatz ist und einen Vertrag bis 2019 hat. © LN Am 18. August 2012 begrüßte der FC Schönberg in der 1. Runde des DFB-Pokals den Erstligisten VfL Wolfsburg. Vor "nur" 3487 Zuschauern auf der Lohmühle blieb die Sensation jedoch aus. Mit 5:0 zog der Bundesligist aus Niedersachsen in die nächste Runde des Pokals ein. Bei der bereits siebten DFB-Pokalteilnahme für den FC Schönberg traf der frühere kroatische Nationalspieler Ivica Olic gleich dreifach. Trainer der Schönberger war zu dem Zeitpunkt der heutige VfB-Chefscout Axel Giere. © imago sportfotodienst Beim FC Schönberg spielten unter anderem Spieler wie Sascha Woelki (li.), der momentan das Dress des NTSV Strand 08 trägt. Auch Jonni Jahnke (mi.), nun für Landesligist SV Grün-Weiß Siebenbäumen im Einsatz, war bei den Schönbergern mit von der Partie. Gegen Stars wie Maximilian Arnold (re.) durften sie sich beweisen. © Christoph Kugel Auch Bas Dost, der derzeitig für Sporting Lissabon auf Torejagd geht, war bei den "Wölfen" mit dabei. Hier trifft er zum 4:0 für den VfL Wolfsburg. © Christoph Kugel Am 12. August 2017 besaß der SV Eichede die Möglichkeit, den damalig noch in der 2. Liga spielenden 1. FC Kaiserslautern aus dem Pokal zu werfen. Vor 4039 Zuschauern auf der Lübecker Lohmühle trafen Osayamen Osawe (2), Baris Atik und Christoph Moritz für Kaiserslautern. © objectivo / Christoph Kugel Beim 0:3 durch Osayamen Osawe ist Julian Barkmann im Eicheder Tor zwar geschlagen, doch der seit diesem Sommer beim Niendorfer TSV spielende Torwart machte gegen den Zweitligisten ein richtig starkes Spiel und bewahrte seine Mannschaft vor weiteren Gegentreffern. © objectivo / Christoph Kugel Auch Mats Facklam war beim Eicheder Pokalauftritt dabei. Der Youngster, der den Durchbruch beim Drittligisten Sportfreunde Lotte nicht schaffte und nun in der Regionalliga Nord bei Eintracht Norderstedt spielt, konnte allerdings auch in diesem Spiel nichts zu Gunsten der Stormaner bewirken. © Agentur 54°

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch ab 20.45 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 4 (Einzelspiel) und HD. Kommentator: Martin Groß. Der geschätzte Kollege Sascha Roos meldet sich in der Konferenz.

Wird Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen gibt es am Mittwoch im Anschluss an die Live-Übertragung RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim in der ARD.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Pokalspiel Gladbach gegen Bayer 04 Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?