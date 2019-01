Bericht: Gladbach will Matondo von Manchester City als Hazard-Ersatz

Rabbi Matondo soll auf dem Zettel mehrerer Bundesligisten stehen. Die Sun berichtet, dass neben Borussia Mönchengladbach auch der BVB, FC Bayern und RB Leipzig seit längerem das Juwel von Manchester City intensiv beobachten. Wie die Sport Bild schreibt, soll Matondo der Nachfolger von Thorgan Hazard in Gladbach werden. Der Klub sei der Favorit im Rennen um den 18-Jährigen.

Dass Hazard von Borussia Mönchengladbach im Sommer den für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselnden Christian Pulisic beim BVB ersetzen soll, wollte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc noch nicht bestätigen. Auch Gladbachs Manager wollte sich dazu noch nicht äußern. Nur so viel: "Ich habe ihn noch nicht aufgegeben. Aber wenn Thorgan eine Vertragsverlängerung ablehnen sollte, dann würde es auch keinen Sinn machen, dass er noch ein Jahr bleibt."

Matondo soll bis zu zehn Millionen Euro kosten und auch auf dem Zettel der Premier-League-Klubs Everton und Southampton stehen. Bei Manchester City sei er der schnellste Spieler im ganzen Verein. Der 18-Jährige kam in dieser Spielzeit nur in der U23 von City zum Einsatz. In elf Liga-Spielen traf der gebürtige Liverpooler sechs Mal. Schon im November gab Matondo sein Debüt für die A-Nationalmannschaft von Wales.