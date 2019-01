Gladbach-Star Ginter über Augenverletzung: "Ich hatte großes Glück"

Dass er überhaupt wieder so schnell auf dem Platz stehen konnte, ist vor ein paar Wochen noch völlig unklar gewesen. Ginter spricht von einem "großen Glück", dass er sich bei dem Crash mit Noah Sarenren Bazee von Hannover 96 "nur" einen Bruch der Augenhöhle zuzog.

Nationalspieler Matthias Ginter hat sechs Wochen nach seiner schweren Gesichtsverletzung sein Comeback gefeiert. Der Abwehrchef von Borussia Mönchengladbach, der sich Ende November einen Augenhöhlen- und Kieferbruch zugezogen hatte , stand im ersten Testspiel des neuen Jahres wieder in der Startelf gegen den 1. FC Magdeburg und hielt 45 Minuten durch - Endstand 1:2.

"Ich hatte großes Glück, denn Sehnerv und Muskel meines Auges wurden nur knapp verfehlt. Der Arzt erklärte mir: Wäre die Verletzung einen Zentimeter näher am Auge gewesen, hätte ich mich noch am gleichen Abend einer Not-OP unterziehen müssen, weil mein Augenlicht in Gefahr gewesen wäre", sagte der 24-Jährige im Interview mit der Sport Bild.