Gladbach-Star Matthias Ginter über seine Zukunft: Diese Faktoren spielen eine Rolle

Der 25-Jährige gehe mit dieser Thematik "völlig entspannt" um. Im Interview mit dem Kicker erklärt Ginter: "Ich sehe das riesige Potenzial, das in unserer Mannschaft steckt, und was daraus entstehen kann. Alleine aus Respekt vor Gladbach spreche ich eigentlich nicht über andere Vereine. Außerdem habe ich aus meiner Freiburger Zeit gelernt, nicht auf jedes Gerücht einzugehen." Neben dem FC Bayern wurde der Nationalspieler auch schon mit den Londoner Klubs FC Chelsea, FC Arsenal und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

In der Zukunft sei es nicht wichtig, unbedingt mit der Borussia in der Champions League zu spielen. "Meine sportliche und persönliche Zufriedenheit hängt nicht alleine von einer Teilnahme an der Champions League ab. Klar will jeder international, und auch da auf höchstem Niveau, spielen. Doch es gibt viele andere Faktoren, die für mich eine Rolle spielen, ob ich mich irgendwo wohlfühle", sagt Ginter, der dabei auf einige Punkte eingeht: "Die Mannschaft, das Trainerteam, das Umfeld, die Fans, die Perspektive der Mannschaft und des gesamten Vereins, Vertrauen und Anerkennung der Verantwortlichen."