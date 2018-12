Gladbach gegen 1. FC Nürnberg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Wie am Freitag macht der „Club“ den Anfang! Hatten die Franken zum Start in den 15. Spieltag den VfL Wolfsburg (0:2) zu Gast, so erwartet sie zum Auftakt des Wochen-Spieltags in der Partie Partie Gladbach gegen den 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) eine schwere Auswärtsreise.

Ein Küsschen für das zweite VfL-Tor in Nürnberg: Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia mit seinem Joker Josip Brekalo. © imago/ActionPictures

Die Auswärtsspiele sind generell die große Schwäche der Nürnberger. Sie gewannen keines der letzten 13 Gastspiele in der Bundesliga. In Mönchengladbach behielt die Borussia gegen den FCN in den letzten sechs Heimspielen die Oberhand. Gladbach kann mit einem Sieg gegenüber Tabellenführer Dortmund vorlegen. Der BVB trifft am Dienstagabend auswärts auf Fortuna Düsseldorf.

Zusammenprall zwischen 96-Stürmer Sarenren Bazee und Gladbach-Verteidiger Ginter Herftiger Zusammenprall zwischen 96-Angreife Noah Sarenren Bazee und Gladbach-Verteidiger Matthias Ginter. ©

Gladbach-Coach Dieter Hecking (54) stand von 2009 bis 2012 auch beim „Club“ in der Verantwortung. Nur Trainerlegende Heinz Höher machte für den 1. FC Nürnberg als Coach noch mehr Spiele (102) als der gebürtige Westfale Hecking. Der Mönchengladbacher Trainer zum Spiel: „Ich denke nicht, dass sich die Nürnberger nur hinten rein stellen werden, sondern ich glaube, dass sie an der Philosophie festhalten werden, mit der sie aufgestiegen sind – und dass sie mutig auftreten werden.“ Das wird Heckings Gegenüber Michael Köllner (48) gern hören. Köllners Nürnberger sind seit dem 6. Spieltag, seit dem 3:0 gegen Mit-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf, ohne Sieg und auch im Heimspiel-Doppelpack gegen Frankfurt und 1899 Hoffenheim (1:1 / 1:3) blieben sie ohne „Dreier“. Köllner zur Gladbacher Heimserie mit 10 Siegen in Folge: „Das ist ein dickes Brett, aber jede Serie endet einmal. Wir werden versuchen, Gladbach früh und in ihrer Hälfte zu attackieren.“

Die Krisen-Teams der Bundesliga im großen Vergleich VfB Stuttgart: Nach der erfolgreichen Rückrunde in der vergangenen Saison waren die Erwartungen beim VfB Stuttgart hoch. Haarscharf verpasste der VfB die Qualifikation für die Europa League - dass es ein halbes Jahr später so schlecht um den Verein stehen würde, hat niemand erwartet. Nach dreizehn Spieltagen stecken die Stuttgarter im Abstiegskampf fest - immerhin gab es zuletzt zwei Siege aus den vergangenen drei Spielen. ©

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen 1. FC Nürnberg live im TV?

Gladbach gegen 1. FC Nürnberg wird am Dienstag live und exklusiv im Pay-TV bei Sky übertragen. Die Partie läuft ab 18 Uhr auf den Kanälen Sky Bundesliga 1, Sky Bundesliga 5 (Einzelspiel) und HD. Reporter ist Tom Bayer.

Wird Gladbach gegen 1. FC Nürnberg live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels ist am Dienstag ab 22.45 Uhr in der Sportschau der ARD zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream zum Bundesliga-Spiel Gladbach gegen 1. FC Nürnberg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?