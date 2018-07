Gladbach: Pléa-Verpflichtung perfekt - Vestergaard geht nach Southampton

​Pléa kommt zu Borussia Mönchengladbach

Das Geld aus England reinvestierte der Klub vom Niederrhein prompt in Alassane Pléa. Wie der Bundesligist am Freitag bestätigte, unterschrieb der 25 Jahre alte Angreifer einen Vertrag bis 2023. Medienberichten zufolge soll Gladbach eine Rekord-Ablösesumme zwischen 23 und 25 Millionen Euro an den französischen Erstligisten OGC Nizza zahlen, wo Pléa in den vergangenen zwei Jahren unter dem ehemaligen Gladbach-Trainer Lucien Favre spielte. Mit 17 Millionen Euro war Weltmeister Matthias Ginter (Borussia Dortmund) bislang der teuerste Transfer der Klubhistorie.