Gladbach-Sportdirektor Eberl: Modeste ist sein Geld nicht wert

Gladbach-Manager Max Eberl hat die Preis-Entwicklung auf dem Transfermarkt scharf kritisiert. „Es gibt Spieler wie Anthony Modeste, der in Köln eine großartige Entwicklung genommen hat, der aber jetzt für eine eigentlich nicht marktgerechte Wahnsinns-Ablösesumme nach China geht. Das hätte es vor fünf Jahren so nicht gegeben. Da wäre er vielleicht zu einem Topklub nach Frankreich oder England gewechselt, aber auch nicht für so viel Geld“, sagte Eberl t-online.de.