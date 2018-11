Gladbach-Trainer Dieter Hecking denkt an Rückkehr zu Hannover 96

1989/90: Jörg „Colt“ Sievers bestritt in 15 Jahren insgesamt 492 Pflichtspiele (450 Punktspiele, 35 im DFB-Pokal, 1 Supercup-Spiel, 2 im Europapokal der Pokalsieger, 4 Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga) für Hannover 96. Seine Premiere feierte er am 19.8.1989 gegen Borussia Mönchengladbach in der 1. Runde des DFB-Pokals. Vor der Saison war Sievers vom VfL Wolfsburg – damals noch Drittligist – in die Landeshauptstadt gewechselt und hatte sich zunächst als Nummer zwei hinter Andreas Nagel einreihen müssen. Doch die gerade aus der Bundesliga abgestiegenen Roten legten einen furchtbaren Saisonstart hin, holten aus den ersten vier Partien nur einen Sieg und kassierten drei Niederlagen. Andreas Nagel machte zum Teil nicht die beste Figur bei den Gegentreffern. In der Heimpartie gegen Wattenscheid 09 (0:3) schickte Trainer Slobodan Cendic Sievers während des laufenden Spiels demonstrativ zum Warmmachen. Zum Wechsel kam es allerdings nicht. Doch eine halbe Woche später – im Pokal – schlug die große Stunde von Sievers, gegen die Borussia stand er in der Startelf. Die Partie ging zwar ebenfalls mit 0:3 verloren, doch der damals 23-Jährige hielt stark – und blieb fortan im 96-Kasten. Nagel dagegen kickte nie wieder für Hannover 96 und verließ den Verein am Saisonende. Für Cendic war sogar schon eher Schluss. Ihn ereilte bereits zwei Spieltage später das Aus in Hannover. Nur Sievers blieb – 15 Jahre lang als Spieler und bis heute als Torwarttrainer. © imago/Rust