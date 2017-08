Gladbachs Eberl kritisiert Transferpolitik von RB Leipzig

Mönchengladbach /Leipzig. Nach seiner Kritik am 222-Millionen-Transfer von Neymar hat Gladbach-Manager Max Eberl auch in der Fußball-Bundesliga Diskrepanzen ausgemacht. Zwar sieht Eberl in Deutschland meist ein noch ausgewogenes Verhältnis zwischen Transferausgaben und Einnahmen. Bei RB Leipzig allerdings nicht. Die vom österreichischen Milliardär Dietrich Mateschitz unterstützten Sachsen hätten eine andere Ausgangslage auf dem Transfermarkt.