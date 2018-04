Gnabry-Schock: Nationalspieler mit Muskel-Bündelriss - Saison- und WM-Aus

Gnabry war in den vergangenen Wochen in Bestform. In 21 Bundesligaspielen schoss er zehn Treffer, bereitete am Freitagabend gegen Hannover 96 das erste Tor vor. Er hatte sich in einem Zweikampf mit 96-Keeper Philipp Tschauner verletzt. Noch während der Torjubels zum 1:0 fasste er sich an die Muskulatur und musste in der 20 Minute ausgewechselt werden.