Gnade für Papadopoulos: Grieche gehört weiterhin zur HSV-Profimannschaft 

Der Hamburger SV plant weiterhin mit dem Innenverteidiger für die Profimannschaft. Nach Angaben des Vereins hat sich der Spieler bei Trainer Chrstian Tietz und der Mannschaft entschuldigt. Hintergrund: Nach dem Spiel gegen Hertha BSC hatte der griechische Nationalspieler heftige Kritik an Trainer Tietz geübt.

"Wir haben klargestellt, dass wir kritische Spieler wie ihn mögen, aber in der internen Kommunikation. Der Trainer hat Papa die Erwartungen an seine sportliche Entwicklung aufgezeigt. Papa hat das voll akzeptiert und sieht sich, so wie wir ihn auch, als wichtiges Mitglied des Kaders", wird Sportdirektor Bernhard Peters auf der Vereinshomepage zitiert.