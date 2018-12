De Ligt gilt als absolutes Ausnahmetalent auf seiner Position und führt Ajax trotz seines jungen Alters bereits als Kapitän an. Der frühere Bundesliga-Profi Rafael van der Vaart, 2003 selbst als Golden Boy ausgezeichnet, schwärmte zuletzt in höchsten Tönen von seinem Landsmann. "Er ist 19 Jahr alte und Kapitän von Ajax. Er ist so stark und hat eine Ausstrahlung - so wie Jaap Stam früher", sagte der 35-Jährige bei Sky: "So ein Spieler hat der Nationalmannschaft immer gefehlt. Jetzt haben wir wieder einen, der auch zu Recht gelobt wird."