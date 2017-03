Gomez: „Leipzig hat zwei, drei richtig geile Kicker“

Anzeige

Leipzig. Als ob Mario Gomez nur auf diesen Trainer gewartet hätte. Andries Jonker und der Stürmer kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Bayern München und arbeiten nun in Wolfsburg wieder zusammen. Der 31-jährige Spieler braucht keine Anlaufzeit. In Mainz, beim ersten Spiel unter Jonker, traf er und rettete einen Punkt. In Leipzig legte Gomez bei RB nach und erzielte sogar den Siegtreffer zum 1:0. Jonker und Gomez - das ist ein Duo das passt. Beide loben sich gegenseitig.

„Wir haben einen guten Plan gehabt. Wir haben uns Dinge schon die ganze Woche vorgenommen, bei denen wir uns wirklich etwas ausgerechnet haben. Der Trainer hat ja gesagt, wir wollen hierherfahren, um zu gewinnen. Das hat er nicht gesagt, um irgendwie den Spielern Selbstbewusstsein zu geben. Wir wussten bis ins Detail, wie Leipzig spielt", sagt Gomez nach dem Erfolg bei RB. Und Jonker freut sie über seinen Stürmer. "Das war ein typisches Mario Gomez-Tor, das ist seine Qualität."

Der Niederländer ist in seinen Trainingsstunden sehr detailverliebt. "Eine ganz große Qualität unseres jetzigen Trainers ist seine Penetranz. Er gibt nicht nach, egal wer vor ihm steht. Er lässt die Dinge solange üben, bis sie so sind, wie er es sich wünscht", so Gomez. Und der Angreifer legt nach: "Der Sieg heute war kein Zufall. Bremen hat mit Zufall gegen uns gewonnen. Wir haben die ganze Woche genau das trainiert, was wir heute gespielt haben."

Gomez hat RB Leipzig in den zurückliegenden Arbeitstagen genau analysiert. Seine Erkenntnisse über den Aufsteiger: "Wenn man sich Leipzig anschaut, die spielen mit zehn Spielern in der ersten Hälfte, die schon in der zweiten Liga gespielt haben. Sie sind Zweiter in der Bundesliga und haben vielleicht nicht die meiste Qualität, aber sie haben einen ganz klaren Plan. Die machen das, was sie machen überragend und deshalb sind sie so stark. Dann haben sie noch zwei, drei richtig geile Kicker."

Die Dienstreise nach Sachsen bescherte Gomez auch ein Wiedersehen mit seinem alten Kumpel Marvin Compper. Beide Profis spielten einst gemeinsam beim AC Florenz. "Es ist immer schwierig, gegen Marvin zu spielen. Er ist sehr intelligent. Ich bin froh, dass es mit meinem Tor geklappt hat. Ich wünsche ihm, dass er mit Leipzig die Saison noch super zu Ende spielt", so Gomez.

