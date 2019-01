VfB-Star Mario Gomez: Deshalb habe ich Real Madrid abgesagt!

Der "Reiz des Jägers" lockt ihn nach Italien

Gomez hatte sich deshalb für den Klub aus der Serie A entschieden, weil Florenz "mir ganz konkret aufgezeigt, wohin ihr Weg führen soll" - das spornte Gomez an. Nach seinen siegreichen Jahren in München suchte er eine neue Herausforderung. Ein Verein, der nicht zu den internationalen Top-10-Klubs gehörte, sich aber an die Spitze seiner Liga arbeiten wollte, war das Ziel des damals 28-Jährigen. "Dieser Reiz des Jägers hat nach vier Jahren Bayern München einiges ausgelöst und mich zum Wechsel bewegt", erklärt Gomez. Und zwar so sehr, dass selbst der Ruf von Real nicht ausreichte, um ihn von diesem Transfer abzuhalten.