Transfer perfekt: Gonzalo Higuain wechselt zum FC Chelsea - per Leihe

Chelsea-Trainer Sarri freut sich auf Wiedersehen mit Higuain

Kurios: Über Twitter veröffentlichte der Klub schon vor der offiziellen Bekanntgabe ein Statement von Trainer Sarri: "Er ist ein sehr starker Stürmer, besonders in meiner ersten Saison in Neapel. Mit Sicherheit ist einer der besten Stürmer in meiner Karriere. Er hat die nötige Erfahrung, um hier zu spielen." Unter dem italienischen Trainer spielte Higuain in der Saison 2015/16 für den Neapel und stellte mit 36 Treffern in 35 Spielen den Torrekord der italienischen Serie A ein.