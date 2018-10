Grauer Sonntag für RB Leipzig: Torloses Remis gegen Schalke

Anzeige

Leipzig. Wieder kein Tor in der Bundesliga, aber die Serie hält: RB Leipzig trennt sich am Sonntagnachmittag im ausverkauften heimischen Stadion von Schalke 04 mit 0:0. Damit ist das Team von Trainer Ralf Rangnick seit acht Partien im Fußball-Oberhaus ungeschlagen, bleibt Tabellenfünfter und an der Spitzengruppe dran. Das Duell der Vizemeister der vergangenen beiden Jahre ist zwar umkämpft, aber so grau an Höhepunkten, wie der Himmel über Leipzig. Schalke bleibt als 15. Im Keller der Liga hängen.

Rangnick rotiert auf sieben Positionen

Der angeschlagene Vizemeister überlässt dem Gastgeber am nassgrauen Sonntagnachmittag die Partie. Im mit 43.000 Zuschauern ausverkauften Gästeblock und flankiert vom riesigen Banner „gegründet von Kumpeln und Malochern“ ist die Stimmung trotzdem prächtig. És dauert 20 Minuten, bis RB Leipzig gegen gut gestaffelte Schalker das erste Achtungszeichen setzt. Werner nutzt den Platz von der linken Strafraumgrenze, zirkelt den Ball nur Zentimeter über die Latte des 04-Kastens.

Die Gäste benötigen eine knappe halbe Stunde, um in der Offensive aufzufallen, dann aber gleich doppelt. Die erste Chance klärt Upamecano in höchster Not, nur Sekunden später köpft Embolo nach einer Ecke haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Vor der Pause bewertet Schiedsrichter Felix Brych die hitzigen Zweikämpfe mit wenig Feingefühl, gibt gleich drei Gelbe Karten: für Laimer und Werner sowie den Schalker Mc Kennie. Fazit des ersten Durchgangs: Kein schönes, aber ein umkämpftes Match. Auf Leipziger Seite fehlt Kampl als Ideengeber aus dem Mittelfeld.

DURCHKLICKEN: RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Souverän bei den äußerst seltenen Prüfungen. Note 2. © 2018 Getty Images (27) Marcel Halstenberg: Nicht so stark wie zuletzt, hat schon präziser geflankt. Note 3. © GEPA pictures/ Roger Petzsche (4) Willi Orban: Verliert nur einen wichtigen Kopfball, sonst Herr des Verfahrens. Note 3. © 2018 Getty Images (5) Dayot Upamecano: Unüberspielbar, bekommt zurecht Szenenapplaus. Gegen Ende mit zwei Ungenauigkeiten. Note 2. © 2018 Getty Images (22) Nordi Mukiele: Steigert sich nach fahrigem Beginn, hat seine rechte Seite im Griff. Note 3. © GEPA pictures (31) Diego Demme: Wie immer immer unterwegs und mutig im Zweikampf. Ohne Glanz im Spiel nach vorne. Note 3. © GEPA pictures (7) Marcel Sabitzer: Über 90 Minuten auf Sendung, nimmermüde. Note 3. © GEPA pictures (27) Konrad Laimer: Dynamisch unterwegs, steht im Mittelfeld seinen Mann. Note 3. © 2018 Getty Images (13) Stefan Ilsanker: Siehe Laimer. Bis auf ein, zwei Stockfehler passabel im Spiel. Note 3. © GEPA pictures (9) Yussuf Poulsen: Siehe Werner. Der Däne macht zwar viele Bälle fest, kommt aber nicht zu Potte. Note 3. © GEPA pictures (11) Timo Werner: Ohne richtige Chance, ohne Glück, kann es besser. Note 4. © GEPA pictures (22) Kevin Kampl: Bringt Struktur ins Spiel, läuft gegen Hoffenheim wieder auf. Note 3. © GEPA pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Versucht sich einzubringen. Es bleibt beim Versuch. Note 3. © GEPA pictures (17) Bruma: Nach seiner Einwechslung mit vielen Ballkontakten, aber ohne durchschlagenden Erfolg. Note 3. © GEPA pictures

Poulsen mit Abseitstor

Halbzeit zwei beginnt ohne Wechsel, aber mit einem extrem gefährlichen RB-Konter. Sabitzer wird an der Strafraumkante von Schalkes Mendyl per Foul gestoppt – Brych entscheidet sich für Freistoß statt für Elfmeter. Knappe Kiste. Auf der anderen Seite ist Mc Kennie per Kopfball der Führung ganz nah.

Dann zappelt die Kugel zum ersten Mal im Netz. Poulsen steht beim Hackentrick von Sabitzer im Abseits – richtige Entscheidung.

In der 68. Minute bringt Rangnick seinen Offensivmotor Kampl und erhofft sich die Initialzündung. Der Trainer will unbedingt den Sieg, legt zehn Minuten vor Schluss mit Bruma und Augustin nach. Schalke steht extrem tief, lauert nur noch auf Konter. Es bleibt beim torlosen Remis.

JETZT DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Dietmar Hamann (Sky-Experte): „Das war ein grauenhafter Kick, Fußball zum Abgewöhnen. Hier haben immerhin zwei Europapokal-Teilnehmer gegeneinander gespielt. Dafür war mir das zu dünn. Das hatte nichts mit Fußball zu tun. Die Leipziger waren schlecht, die Schalker grauenvoll. Eine Passquote von 56 Prozent bei den Gästen ist unterirdisch, blamabel. Wenn Schalke so weiterspielt, stehen sie die ganze Saison unten drin. Tedesco muss jetzt den nächsten Schritt machen, irgendwann muss die Mannschaft mal liefern. Spielerisch hat sich Schalke zurückentwickelt im Vergleich zur vergangenen Saison – und da hatte sie schon einige spielerische Defizite.“ © Pressefoto Rudel/Robin Rudel / PIXATHLON/SID-IMAGES Marcel Halstenberg (RB Leipzig): „Ich denke, der Punkt ist okay. Schalke hat viel über lange Bälle agiert und es uns so schwer gemacht. Wir hätten natürlich gern gewonnen, aber wichtig war letztlich auch, nichts mehr zuzulassen und das Remis mitzunehmen.“ © 2018 Getty Images Domenico Tedesco (Trainer FC Schalke 04): „Wir wollten nicht ins offene Messer laufen, weil wir wissen, dass RB sehr gut umschalten kann. Die Mannschaft hat es vermieden, in gefährliche Zonen zu spielen. Wir hatten nicht die Anzahl der Chancen wie gegen Bremen oder in Istanbul. Aber wir hatten zwei Kopfbälle nach Standards, die man verwerten kann. Drei Punkte wären für uns heute zu viel des Guten gewesen.“ © 2018 Getty Images Marcel Sabitzer (RB Leipzig): „Wir wollten drei Punkte holen. Aber es war schwer bei den Bedingungen. Schalke hat viele lange Bällen gespielt. Und mit Standards operiert. Wir haben gut verteidigt. Da müssen wir den Punkt einfach mitnehmen. Wir wollten guten Fußball mit langen Ballstaffetten zeigen. Das haben wir leider nicht auf den Platz gebracht. Das müssen wir uns ankreiden. Aber wir sind auch wieder ohne Gegentor geblieben.“ © Christian Modla Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): „„Es war das erwartet intensive und körperbetonte Spiel. Wir waren in der letzten halben Stunde drauf und dran, das Spiel für uns zu entscheiden. Wenn man die klaren Torchancen gegenüber stellt, dann ist ein Unentschieden okay. Es war für mich trotzdem ein Null zu Null der besseren Sorte. Wir leben heute mit dem Punkt. Ab morgen beginnt die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Heimspiel am Mittwoch gegen Hoffenheim. Wir schauen weiter nach vorne.“ © 2018 Getty Images Diego Demme (RB Leipzig): „Es wurde heute um jeden Zentimeter Rasen gekämpft. Wir haben dagegen gehalten und in der Schlussphase versucht, noch das Siegertor zu erzwingen. Aber Schalke stand sehr kompakt, weshalb das Unentschieden unterm Strich auch in Ordnung geht. Ein Kompliment an unsere Fans. Trotz des nasskalten Wetters war es wieder ein Top-Support und hätte drei Punkte verdient gehabt.“ © Christian Modla Benjamin Stambouli (FC Schalke 04): "Ich habe keine Erklärung dafür, dass wir das Tor nicht treffen. Wir haben eine Null-Gegentore-Mentalität entwickelt, nur nach vorne passiert noch zu wenig. Aber das wird noch kommen." © Christian Modla Yussuf Poulsen (RB Leipzig): „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals zweimal hintereinander 0:0 gespielt haben. Das Positive daran ist, dass wir hinten wieder die Null gehalten haben. Was wir heute bis in den 16er hinein abgeliefert haben, war gut. Die Konterchancen haben wir auch super ausgespielt. Aber am Ende hat ein bisschen die Effizienz gefehlt. Der allerletzte Pass und die letzten Flanken kamen nicht gut genug.“ © Christian Modla Peter Gulacsi (RB Leipzig): „Wir wussten, dass es ein Spiel mit vielen Zweikämpfen wird. Unser Spielfluss war nicht so, wie wir es wollten. Wir haben zu viele Fehlpässe gespielt. Deswegen konnten wir nicht so viele klare Torchancen kreieren. Aber wir haben wieder zu Null gespielt, das ist gut.“ © Christian Modla Willi Orban (RB Leipzig): „Klar hätten wir gerne gewonnen, deswegen sind wir nicht zu hundert Prozent happy. Es war sein sehr zerfahrenes Spiel, viele Zweikämpfe. Beide Defensivreihen haben das Spiel dominiert, clever verteidigt. Es war heute auch ein schwieriges Geläuf. Aus meiner Sicht waren wir einen Tick besser. Aber die Basis ist, das wir wieder sehr gut verteidigt haben.“ © dpa

Statistik

RBL: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban, Halstenberg – Laimer (80. Bruma), Ilsanker (68.), Demme, Sabitzer - Poulsen, Werner (Augustin) S04: Nübel - Stambouli, Sane, Nastasic - McKennie - Caligiuri, Serdar, Bentaleb, Mendyl (56. Schöpf) – Embolo (89. Burgstaller), Uth (84. Skrybski) Tore: keine Zuschauer: 41.939 Zuschauern