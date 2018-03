Gewalt-Exzesse: Griechische Fußball-Meisterschaft wird abgebrochen!

Die griechische Meisterschaft ist am Montag abgebrochen worden. Das hat die Regierung in Athen am Montag nach wiederholten Ausschreitungen im griechischen Fußball angekündigt. „Dies gilt für unbestimmte Zeit“, sagte der für den Sport zuständige Vizeminister Dimitris Vassiliadis nach einem Treffen mit Regierungschef Alexis Tsipras im griechischen Fernsehen. „In der nächsten Zeit wird es Treffen und Beratungen mit dem Fußballverband, den Vereinen und der UEFA geben“, fügte Vassiliadis hinzu.

Schon am 25. Februar musste das Topspiel zwischen PAOK und Olympiakos Piräus abgesagt werden, nachdem Saloniki-Anhänger Gäste-Trainer Oscar Garcia einen Gegenstand an den Kopf warfen. Daraufhin wurde die Partie nicht mehr angepfiffen und mit 3:0 für Piräus gewertet. Außerdem wurde PAOK mit drei abgezogenen Punkten, 30 000 Euro Geldbuße und zwei Geisterspielen bestraft. In der Folge stürmten mehrere PAOK-Anhänger das Studio des TV-Senders ERT 3 und zwangen einen Moderator fünf Minuten lang, ein Protestschreiben zu verlesen, in dem die Strafe als „der größte Sportskandal der Geschichte“ betitelt wurde.