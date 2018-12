Griechische Schiedsrichter treten nach Attacke in den Streik

Aus Protest gegen einen Überfall auf einen ihrer Kollegen sind die griechischen Schiedsrichter in den Streik getreten. Der griechische Fußball-Verband sagte daraufhin am Donnerstag alle für das kommende Wochenende geplanten Erstligaspiele vor der bis 11. Januar dauernden Winterpause ab. Vermummte hatten am Vortag einen Referee der Superliga vor seinem Haus in der mittelgriechischen Stadt Larissa zusammengeschlagen.

Der Streik betreffe die Superliga, hieß es in einer Erklärung der Schiedsrichter, die sie an den Fußballverband schickten. „Wir bringen damit unsere Empörung zum Ausdruck“, schrieben sie. Der Verband erklärte, die Unparteiischen hätten psychologische Gründe für ihren Ausstand, der bis zum 4. Januar dauern solle.