Grimmen setzt im Derby gegen Pommern Stralsund auf den Siegeswillen

Verbandsligist Grimmener SV gastiert morgen in der Primus-Arena in Stralsund.

Grimmen. Kampfbetont und spannend – so wird es wohl morgen in der Stralsunder Primus-Arena zugehen.Verbandsligist FC Pommern Stralsund empfängt im Abstiegskampf zum ersten Spiel auf dem heimischen Rasenplatz den Grimmener SV (14 Uhr).

Beide Teams stehen derzeit mit dem Rücken zur Wand. Der FC Pommern kämpft, wie auch die Gäste, um jeden Punkt. Der Trend beim GSV, zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen, liest sich ähnlich wie der des Gastgebers, mit drei Niederlagen. In der Tabelle liegen die Grimmener auf Rang zwölf und mit 19 Punkten für die Sundstädter noch in greifbarer Nähe. Die Pommern stehen mit zwölf Zählern nach wie vor auf Platz 15, dem ersten Abstiegsrang.

Die Rivalität in den Nachbarschaftsduellen– noch dazu in Tabellennähe– sorgt für Anspannung auf und neben dem Rasen. „Dabei ist die Situation in solchen Derbys nicht anders als gegen andere Gegner, abgesehen davon, dass sich die Spieler hier besser kennen. Dann ist man natürlich schon anders eingestellt“, meint Pommern-Trainer Karsten Dabergott.

So spielte Simon Gurlt noch vor zwei Jahren für die Gäste und auch erfahrene GSV-Kicker, wie Patrick Jeschke oder Kapitän Stephan Rambow, kennen den Gastgeber gut. Das spiegelte sich auch oftmals in den Ergebnissen wider. Sechs der Partien endeten mit einem Unentschieden, 13 Mal siegte der Grimmener SV. „Morgen wird die Einstellung über den Erfolg entscheiden“, ist sich Grimmens Patrick Jeschke sicher.

Je nachdem, welches Team mit dem Druck – die Punkte unbedingt einfahren zu müssen – besser umgehen kann. Die Aufgabe der erfahrenen Spieler wie Patrick Jeschke, Christian Schmidt und Kapitän Stephan Rambow wird es sein, die jungen Akteure mitzuziehen. „Denn wir müssen eigentlich die drei anstehenden Spiele gewinnen, um in sicheres Fahrwasser zu gelangen“, erklärt Jeschke. Vorrangiges Ziel des GSV ist der Klassenerhalt, Vorhaben zwei der einstellige Tabellenplatz.

Der Mittelfeldmann kickte in seiner Jugend für Stralsund und hat viele Derbys miterlebt. „Es wird kein Spaziergang werden. Pommern hat in den vergangenen Spielen durchaus gezeigt, was das Team kann. Sie haben in der Offensive viel Qualität“, so Jeschke, der seit knapp sieben Jahren das GSV-Trikot trägt. Im Sommer 2011 wechselte er vom Tribseeser SV nach Grimmen.

Die Duelle zwischen Pommern und dem GSV waren in der Vergangenheit hartumkämpft. Im Hinspiel gelang den Grimmenern ein 3:1-Erfolg. In der Rückrunde sind die Stralsunder noch sieglos. In vier Partien holte der FCP nur einen Punkt. „Ich erlaube mir kein Urteil über Stralsund, glaube aber trotzdem, dass wir individuell besser sind“, meint der 27-Jährige. Dennoch muss der GSV für einen Erfolg am Sund zu seinen alten Stärken zurückfinden. „Wir haben immer den unbändigen Willen aufgebracht, den Gegner niederzuringen. Das habe ich zuletzt vermisst“, verdeutlicht Jeschke. Das vergangene Heimspiel verlor die Elf 0:1. „Da waren wir und der Gegner zu verkrampft. Morgen muss jeder wieder an seine Grenzen gehen“, fordert er.

