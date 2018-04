Grimmener SV II fertigt Putbus ab

Grimmen. Eine Woche nach dem Einzug in das Pokal-Halbfinale stand für die zweite Vertretung des Grimmener SV der Alltag in der Fußball-Kreisoberliga an. Zu Gast war am Sonntag der SVPutbus. „Wir wollten an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen und haben das weitgehend auch geschafft“, sagte Trainer Steffen Krüger nach dem 9:1-Kantersieg.