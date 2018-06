Grimmener SV II gewinnt in Stralsund

Stralsund. Ersatzgeschwächt und mit kleinem Kader trat der Grimmener SV II zum Kreisoberliga-Duell beim Stralsunder FC an. Trainer Steffen Krüger stockte mit Oldie-Kickern auf. Da dem Grimmener SV II kein Torhüter zur Verfügung stand, stellte sich der angeschlagene Nils Lewing in den Kasten und brillierte über die gesamte Spieldauer. Dadurch siegte der GSV II am Ende mit 2:1.