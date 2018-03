Grimmener SV II: Viel Hektik und eine Niederlage

Einer der Höhepunkte in dieser Phase war der schön herausgespielte Führungstreffer der Gäste durch Jörn Gau (23.). Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren jedoch immer besser in die Partie. Nach einem Freistoß glich Hussein Safari, per Kopf aus (53.). Die Heimmannschaft blieb auch danach am Drücker. In der 66. Minute wurde Empor-Stürmer Tim Essner im Grimmener Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Schiedsrichter Ewert entschied nach anschließender Beratung mit seinen Assistenten auf Elfmeter, den Esser selbst zum Endstand verwandelte. Danach wurde die Begegnung hektischer und zunehmend unsportlicher, und zwar auf beiden Seiten. Es blieb jedoch beim 2:1-Endstand.