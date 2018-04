Grimmener SV kann Führung in Stralsund nicht behaupten

Der Abpfiff brachte enttäuschte Gesichter auf beiden Seiten. Denn das Verbandsliga-Derby zwischen dem FC Pommern Stralsund und dem Grimmener SV endete mit einem 1:1. Dabei hätten die Trebelstädter den Dreier dringend gebraucht, um endlich den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. Jetzt haben die Grimmener zwar einen Punkt mehr auf dem Konto, doch hat sich an ihrem zwölften Tabellenplatz nichts geändert.

Lange sah es so aus, als könnte die Elf von Trainer Burghard Schultz den Dreier nach Hause holen. Schon in der fünften Minute fand ein Ball von Hannes Bruch den Weg ins Pommern-Tor und besiegelte die Führung für die Gäste. „Wir hatten die besseren Chancen. Ich habe bei den Pommern nicht eine Möglichkeit gesehen. Wir hatten das komplette Spiel im Griff“, resümierte GSV-Trainer Burghard Schultz.

Zumindest versetzte der Treffer der Gäste den Pommern einen gehörigen Schock. Zu zaghaft in den Zweikämpfen und zu wenig präsent sah man die Stralsunder auf dem Platz. Die Unsicherheit aus den Ergebnissen der letzten Spiele war der Mannschaft anzumerken. „Da hätten wir durchaus auch noch mehr Tore kassieren können. Dabei hatten wir eigentlich andere Pläne“, erklärte Pommern-Coach Karsten Dabergott. Die Grimmener waren spielbestimmend, konnten aber bis zur Halbzeit-Pause kein Tor erzielen und sich nicht deutlicher absetzen.

Immer häufiger drängten die Hausherren nun in Richtung des Grimmener Tores. Es dauerte jedoch bis zur 77. Minute, ehe Daniel Hartz den Ball zum Ausgleich in den Kasten köpfen konnte. Fortan waren die Platzherren nicht mehr zu bremsen und drängten auf den Führungstreffer. Doch so manche Chance fand kurz vor dem Ziel ihr abruptes Ende. „In der zweiten Hälfte hätten wir mehr Tore machen können. Je länger das Spiel lief, desto besser kamen wir zurecht“, sagte Coach Dabergott.