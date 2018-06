Grimmener SV kassiert bittere Niederlage

Pastow. Am Ende war es vom Ergebnis her eine ganz klare Sache: Mit 1:5 verlor der Grimmener SV das Verbandsliga-Spiel beim SV Pastow. Doch wenn man den Fokus nur auf die ersten 35 Minuten legt, machten die Trebelstädter gar keine so schlechte Figur.

Das Spiel begann allerdings mit einer kalten Dusche für den GSV. Keeper Hannes Griwahn wähnte einen Querschläger als Rückpass, konnte aber nur unkontrolliert klären, so dass der Ball nicht aus der Gefahrenzone kam. Eine Flanke von David Laudan landete beim völlig freien Jan Rudlaff, der einköpfte. Dieses frühe Tor schockte den GSV nicht. Im Gegenteil, denn von nun an diktierten die Trebelstädter das Geschehen. Innerhalb von zwei Minuten hatten die Gäste gleich drei gute Möglichkeiten, doch Oliver Fischer und zweimal Hannes Bruch vergaben.

Pastow verlegte sich aufs Kontern. So musste Keeper Griwahn in der 26. Minute gegen Lenhard Knaak parieren. Grimmens Martin Wollenburg sorgte dreizehn Minuten später mit einem Flugkopfball für Gefahr. Drei Minuten vor der Pause dann ein völlig überflüssiger Ballverlust im Grimmener Aufbauspiel. Laudan nutzte diesen Blackout zum 2:0. Im Gegenzug zappelte der Ball dann im Pastower Netz, jedoch stand Stephan Rambow wohl im Abseits. Die Grimmener Fußballer waren erst einmal bedient. Sie wussten, dass die Stärke des Gastgebers im Konterspiel liegt und wollten natürlich nicht ins offene Messer laufen.

Aber die zweite Halbzeit begann wie die erste – mit einem Treffer für Pastow. In der 49. Minute entschieden die Gastgeber das Spiel. Rudlaff umkurvte die gesamte GSV-Abwehr und markierte das 3:0. Und es kam noch schlimmer für den Grimmener SV. Nur fünf Minuten später entschied Referee Venzke auf Rückpass, und es gab indirekten Freistoß. Der Ball wurde angetippt, bewegte sich nicht, und Kunze knallte das Leder zum 4:0 in den Winkel.

Kapitän Rambow holte seine Mannschaft noch einmal zusammen – sie schworen sich ein, hier jetzt nicht untergehen zu wollen. Rambow selbst sorgte in der 57. Minute für Ergebniskosmetik. Einen Freistoß von Ehrig verlängerte Fischer auf den Grimmener Toptorjäger, der per Kopf seinen 15. Saisontreffer und das 1:4 markierte. Danach gab es eine halbe Stunde Sommerfußball, was bei den tropischen Temperaturen nur zwangsläufig war. In der 90. Minute traf Hannes Wandt dann noch sehenswert zum 5:1, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.