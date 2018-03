Grimmener SV lädt Juniorenteams ein

Grimmen. Zwei Tage, 24 Teams, vier Hallenturniere – die Nachwuchsfußballer der Region haben morgen und übermorgen in der Sporthalle des Grimmener Gymnasiums das Sagen. Organisiert hat das Fußball-Wochenende der Grimmener SV.

Los geht es morgen beim Autohaus-Hückstädt-Cup der G-Junioren. Ab 9 Uhr treten unter anderem der SV Prohner Wiek, SV Warnemünde und SV Kandelin sowie die SG Wöpkendorf an. Im Anschluss (14 Uhr) zeigen die F-Junioren beim Sparkassen-Vorpommern-Cup, dass sie Tore schießen können, wie die Erwachsenen. Neben den zwei Teams des Gastgebers haben sich auch der Greifswalder FC und FC Förderkader Rene Schneider angekündigt.

Am Sonntag kämpfen beim Turnier der Stadtbäckerei Kühl die E-Junioren um den Sieg. Unter anderem treten der PSV Stralsund, FC Pommern, der SV Rot-Weiß Trinwillershagen und der SV Abtshagen an. Die ältesten Teilnehmer am Wochenende, die D-Junioren, kommen ab 14 Uhr auf ihre Kosten. Acht Teams wetteifern um die vorderen Plätze beim Opel-Gerds-Cup. Die Gastgeber aus Grimmen messen sich dabei unter anderem mit dem Greifswalder FC, der TSG Zingst und dem Nachwuchs des FSV Altenkirchen.