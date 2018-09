Grimmener SV: Nächstes Spitzenteam in der Trebelstadt

Grimmen. Das schwere Startprogramm des Grimmener SV geht in die nächste Runde: Morgen gastiert der SV Pastow bei den Verbandsliga-Fußballern in der Trebelstadt. „Pastow ist ohne Frage zu den Spitzenmannschaften zu zählen. Mit den Verpflichtungen von Christopher Kaminski und Georg Schumski haben sie ein echtes Statement gesetzt“, meint GSV-Vizepräsident Christian Bockhahn. Mit Christopher Kaminski (von Mecklenburg Schwerin) und Georg Schumski (vom Malchower SV) stehen zwei ehemalige Oberliga-Kapitäne im Aufgebot der Rand-Rostocker.

„Sie sind am Sonnabend haushoher Favorit“, bemerkt Bockhahn, will sich aber natürlich nicht kampflos ergeben: „Wir haben in dieser Saison schon bewiesen, dass wir zu Hause ein unangenehmer Gegner sind.“ Damit spielt Bockhahn auf das Duell vor zwei Wochen gegen Schwerin an, bei dem sich die Grimmener aufopferungsvoll gegen die Niederlage wehrten. Gegen Pastow meldet sich mit Benjamin Peter eine wichtige Stütze des Teams zurück. Zudem steht morgen der Trainer des GSV nach mehrwöchiger Abstinenz wieder an der Seitenlinie. Martin Walewski musste die vergangenen zwei Ligaspiele passen, weil er zum Lizenzlehrgang weilte. Ohne ihren Cheftrainer eroberten die Verbandsliga-Kicker am vergangenen Wochenende beim TSV Bützow(2:2) den ersten Zähler der neuen Saison.