Grimmener SV: Nachwuchsteams feiern Sieg

Die Nachwuchsteams des GSV waren am Wochenende auf Punkte angewiesen, um den unteren Teil der Tabelle zu verlassen. Den A-Junioren gelang das in der Verbandsliga durch einen überraschenden 1:0-Heimsieg gegen den Greifswalder FC.

Nachdem die Partie lange ruhig blieb, wurde es zum Ende noch einmal turbulent. In der 87. Minute sah Arvid Töllner vom GFC beim Stand von 0:0 die Gelb-Rote-Karte. Die GSV-Junioren nutzten die Überzahl in den verbleibenden Minuten und erzielten in der fünften Minute der Nachspielzeit das viel umjubelte Siegtor durch Lukas Ziems.