Grimmener SV schlägt Favorit MSV Pampow mit 2:0

Anzeige

„So habe ich das Team in der ganzen Saison noch nicht spielen sehen“, sagt Christian Bockhahn. Der stellvertretende Vereinspräsident des Grimmener SV ist beeindruckt von der Leistung des Fußball-Verbandsligisten. Denn die Trebelstädter haben am Mittwochabend den haushohen Favoriten und Aufstiegsaspiranten MSV Pampow mit 2:0 besiegt.

Dabei hätte die Partie fast nicht stattgefunden. Da die Gäste lange im Stau standen, wollten sie das Spiel schon absagen. „Aber wir wollten das nicht – wir hatten auch einiges für die Zuschauer vorbereitet“, sagt Bockhahn. Also trat der MSV Pampow gegen den Grimmener SV an – durch die Verspätung von 80 Minuten wurde das Spiel unter Flutlicht und auf Kunstrasen ausgetragen.

Durch einen schnellen Angriff ging der Gastgeber in der 9. Minute in Führung. Hannes Bruch ließ die Grimmener Fans das erste Mal jubeln. Auch die Gäste aus Pampow kamen in der ersten Halbzeit gefährlich vor das Grimmener Tor. Aber die Heimelf hielt dem Druck stand. Eine Standardsituation nutzte der GSV dann zum Ausbau der Führung. Einen Eckball von Patrick Jeschke verwandelte Kapitän Stephan Rambow zum 2:0. „Er hat den Bann endlich gebrochen“, freute sich Christian Bockhahn. Das letzte Tor des Kapitän liegt ein paar Spiele zurück.

In der Halbzeitpause konnten Grimmens Fußballer dann kurz durchatmen und Kräfte für die zweite Hälfte sammeln. Die etwa 150 Zuschauer in Grimmen machten ordentlich Stimmung. „Das hat noch mal Kräfte freigesetzt bei den Jungs. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das Tempo in der zweiten Halbzeit weiter so gut halten“, erklärt der stellvertretende Vereinspräsident. Doch die Trebelstädter liefen zur Hochform auf. Den offensiv auftretenden Pampowern stand eine sehr gut Grimmener Defensive gegenüber. Und kamen die Gäste dem Tor doch zu nah, gab es ja noch Keeper Hannes Griwahn, der mit starken Paraden seinen Kasten sauber hielt.

Pampows Trainer Ronny Stamer konnte wohl nicht glauben, dass sein Team gegen eine Elf aus dem unteren Tabellendrittel verliert: „Er musste sich die letzten Minuten von der Tribüne aus ansehen“, sagte Bockhahn. Grimmen kam auch in Halbzeit zwei zu ein paar Konterchancen. Doch die konnte die Elf nicht gewinnbringend umsetzten. Am Ende blieb es beim 2:0-Erfolg für die Trebelstädter. „Diesen Sieg hat sich das Team verdient. Von der Einstellung und Laufbereitschaft her war es die bislang beste Leistung der Saison“, fasst Bockhahn zusammen.

Außerdem konnte der GSV damit den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Die Mannschaft steht jetzt mit 27 Punkten auf Platz zehn. „Das ist wichtig, da wir noch nicht wissen, wie viele Teams aus der Oberliga absteigen“, erklärte Christian Bockhahn. Mit La Ola feierten Mannschaft und Fans diesen Überraschungssieg.

GSV: Griwahn – Rambow, Simdorn (84. Klein), Müller, Niendorf, Fischer, C. Schmidt, Jeschke, R. Schmidt, Piechotka, Bruch.

Tore: 1:0 Bruch (9.), 2:0 Rambow (43.).

KOMMENTIEREN