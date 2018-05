Anzeige

Grimmen. Der Grimmener SV hatte alles für ein tolles Fußballfest vorbreitet: Die Einlaufkinder waren startbereit, das Wetter spielte mit. Vor rekordverdächtigen 220 Zuschauern wollte die Verbandsliga-Elf des GSV dem Tabenellführer aus Greifswald Paroli bieten. Leider hatten die Hausherren personelle Probleme und mussten mit Simdorn, Fischer, Müller, Wrüske, Buchholz und Piepelow gleich ein halbes Dutzend Spieler ersetzen.

Trotzdem kamen die Trebelstädter gut in die Partie und versteckten sich keineswegs gegen den Spitzenreiter. Durch hohes Anlaufen und geschicktes Verschieben ließ der GSV in den ersten 20 Minuten gar nichts zu.

In der 23. Minute brachen die Greifswalder dann über rechts das erste Mal durch, und Carl Claas, der diesmal den Vorzug vor Hannes Griwahn bekam, konnte parieren. Der Nachschuss der Gäste ging am Tor vorbei. Im Gegenzug kam Toni Arend für den GSV zum ersten Abschluss, doch der Ball flog weit über den Kasten.

Es folgte eine Phase, in der man als Zuschauer durchaus das Gefühl haben durfte, dass für den GSV etwas gehen konnte, denn in der 29.Minute kam Stephan Rambow im gegnerischen Strafraum zum Abschluss, konnte aber in höchster Not geblockt werden.

Eine Minute später: Die Gäste waren sehr weit aufgerückt, Christian Schmidt spielte den Ball mustergültig in den Lauf von Rambow, der frei aufs Tor zulief. Doch der Linienrichter zückte die Fahne und zeigte eine Abseitsstellung an. Es war Grimmens beste Phase im Duell gegen den Ligaprimus.

In der 32. Minute fehlte dem GSV die Zuordnung auf der rechten Abwehrseite und der quirlige Ryo Miyazaki vollendete sehenswert zum 1:0. Das war ein echter Wirkungstreffer, denn von jetzt an waren die Einheimischen nicht mehr so präsent in den Zweikämpfen, und das nutzte der GFC neun Minuten später durch Maxim Banaskiewicz zum 2:0. Damit ging es in die Pause.

Grimmens Kicker aber zeigten Kampfgeist. So spielten beispielweise Jonas Piechotka,Toni Arend und Rainer Schmidt in der zweiten Hältfe weiter, obwohl sie angeschlagen waren. Das Team wollte den Zuschauern noch mal eine tolle zweite Halbzeit bieten. Doch die Hausherren hatten die Rechnung ohne die Greifswalder Elf gemacht. Nach nicht einmal einer Minute nutzte erneut Miyazaki einen Aussetzer des GSV zum 3:0. Das Spiel war entschieden, und der GFC wurde in seinen Aktionen immer sicherer. In der 48. Minute rettete der Pfosten für Grimmen, bevor Sven Hartwig in der 54. Minute einen Freistoß direkt zum 4:0 verwandelte.

Die Gastgeber steckten aber nie auf und fighteten weiter. Zwar konnte der Top-Torjäger der Verbandsliga, Frank Rohde, noch das 5:0 markieren (77.), doch der Schlusspunkt blieb den Trebelstädtern vorbehalten. In der 83.Minute kam Kapitän Stephan Rambow zum Abschluss und jagte Ball sehenswert zum 1:5-Ehrentreffer unter die Latte. Dabei blieb es bis zum Ende. Greifswald macht damit einen großen Schritt Richtung Meisterschaft.

„Wir bekommen in Halbzeit eins das erste Gegentor, als wir super im Spiel waren. Bis dahin haben wir das sehr gut gemacht. Am Ende muss man heute aber einfach die Klasse des Gegners anerkennen und fair gratulieren, was ich hiermit auch tun möchte“, sagte GSV-Coach Burghard Schultz. Drei Spiele bleiben der Elf noch, um die Bilanz von 27 Punkten aufzubessern.

GSV: Claas – Arend, Ehrig, Rambow, Niendorf, Wollenburg, C. Schmidt, Jeschke, R. Schmidt (68. Brenz), Piechotka, Bruch.

GFC: Leu – Berger, Henkel, Bütterich, Miyazaki (74. Effland), Lösel, Kröger (66.Schröder), Rohde, Banaskiewicz (46. Sendroiu), Hartwig, Jovanovic.

Tore: 0:1 Miyazaki (32.), 0:2 Banaskiewicz (41.), 0:3 Miyazaki (46.), 0:4 Hartwig (54.), 0:5 Rohde (77.), 1:5 Rambow (83.).

KOMMENTIEREN