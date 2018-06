Grimmener SV verabschiedet Spieler - letzte 90 Minuten im eigenen Stadion

Tom Müller wird in Dänemark studieren​

„Der Abschied fällt mir schwer. Der starke Zusammenhalt in der Mannschaft und die Einstellung auf dem Platz werden mir positiv in Erinnerung bleiben“, gesteht Müller. Der 26-jährige studiert künftig für zehn Monate im dänischen Odense, nimmt Frau und Kind mit in den Norden. Ob er nach den beiden Semester zum GSV zurückkehrt, lässt Müller offen. „Mal sehen, was passiert. Es hat hier immer viel Spaß gemacht, der Verein ist gut organisiert. Aber es ist ein riesiger Aufwand, von meinem Wohnort Rostock nach Grimmen zu fahren“, meint der Student.