Grimmener SV verbucht wichtigen Sieg

Anzeige

Friedland. „Heute zeigt jeder von euch, dass er Verbandsliga-Niveau hat“, sagte Grimmens Kapitän Stephan Rambow und schwor seine Mannschaft so auf die Partie beim TSV Friedland ein. Das zeigte Wirkung: Die Grimmener Elf holte sich mit einem 4:0-Erfolg drei wichtige Punkte.

Die Trebelstädter mussten bei diesem wichtigen Duell im Kampf gegen den Abstieg auf Piepelow, Wrüske und auch kurzfristig auf Arend verzichten. Dafür rückten Sönke Tammo Ehrig und Rainer Schmidt in die Startelf. Letzterer gab erst kurz vor Spielbeginn grünes Licht für seinen Einsatz. Eine gute Entscheidung, wie sich nach fünf Minuten zeigte. Da schaltete sich der Grimmener Außenverteidiger in den Angriff ein und markierte das 1:0. Somit konnte der GSV, wie schon in den vergangenen beiden Wochen, früh in Führung gehen. Doch diesmal zeigten die Fußballer eine andere Körpersprache. Angetrieben von einem vorbildlichen Kapitän Stephan Rambow spielte der GSV weiter nach vorne.

Rambow trifft zur Führung​

In der 23. Minute ließ TSV-Keeper Wedell einen Fernschuss von Christian Schmidt abprallen. Stephan Rambow umkurvte den Keeper und schob ein. Die Abseitsfahne verhinderte das 2:0. Dann war zum ersten Mal Friedland am Drücker. Nach einem weiten Ball zögerte GSV-Keeper Griwahn und machte die Situation mit einer „Sven-Ulreich-Gedächtnis-Aktion“ scharf. Der schnelle David Kühn nutze diesen Aussetzer allerdings nicht.

In der 33. Minute hatten die mitgereisten Grimmener dann den Torschrei erneut auf den Lippen, doch der Freistoß von Denis Simdorn klatschte an den Pfosten.Drei Minuten später traf Alexander Bielesch für den Gastgeber, doch auch er befand sich im Abseits. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Wiederum Freistoß für Simdorn, doch Wedell lenkte den Ball an die Latte. Grimmen erhöhte den Druck. Kurz vor der Pause war es soweit: Tom Müller traf aus etwa 16 Metern ins lange Eck zum 2:0.

Doppeltorschütze verschießt Elfmeter

In der Halbzeit besprachen die Gäste das weitere Vorgehen. Es sollte nicht laufen wie im Hinspiel, als der GSV eine 3:1-Führung verspielt hatte. Stattdessen wollten die Trebelstädter weiter nach vorn gehen. Friedland-Trainer Schröder wechselte doppelt und wollte damit ein Zeichen setzen, doch die erste Aktion gehörte wieder dem Gast. Nachdem TSV-Keeper Wedell zögerte, spritzte Denis Simdorn dazwischen und köpfte den Ball an den Pfosten. Tino Becker rettete mit der Hand – es gab Elfmeter für den GSV. Tom Müller schnappte sich das Leder, scheiterte aber kläglich und verpasste die Vorentscheidung.

Nachdem Christian Schmidt dann noch per Kopf vergab, kamen die Gastgeber auf einmal in die Partie. Hannes Griwahn mit einer Parade und die Unentschlossenheit von Martin Thürsam, der das Tor verfehlte, sorgten dafür, dass die Grimmener Zwei-Tore-Führung Bestand hatte.

Mittwoch nächstes Spiel für GSV​

In der 61.Minute wurde Patrick Jeschke auf seiner linken Seite in Szene gesetzt und bediente Oliver Fischer, der wuchtig per Kopf das 3:0 erzielte. Kurz darauf war es wieder Jeschke, der nur knapp das lange Eck verfehlte. Grimmen brachte nun Hannes Bruch für Oliver Fischer. Bruch gelang ein Einstand nach Maß: Ein Direktschuss des Grimmener Stürmers landete bei Tom Müller, der zum 4:0 vollendete. Die Einheimischen gaben sich aber nicht auf, doch die letzten Angriffsbemühungen wurden allesamt von der souveränen Grimmener Innenverteidigung Piechotka/Ehrig geklärt.

Am Ende stand der so wichtige GSV-Sieg, der die Trebelstädter etwas entspannter in die letzten fünf Saisonspiele gehen lässt. Bereits am Mittwoch um 19 Uhr empfängt der Grimmener SV den MSV Pampow.

Grimmener SV: Griwahn – Ehrig, Rambow, Simdorn, Müller (82. Wollenburg), Niendorf, Fischer (67. Bruch), C. Schmidt, Jeschke, R. Schmidt (77. Gau), Piechotka.

Tore: 0:1 R. Schmidt (5.), 0:2 Müller (44.), 0:3 Fischer (61.), 0:4 Müller (77.)

KOMMENTIEREN