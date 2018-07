Grimmener SV: Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz

Anzeige

Grimmen. Die Fußballer des Grimmener SV sind mit einem 3:2-Erfolg im Testspiel gegen den SV Siedenbollentin in die heiße Phase der Vorbereitung auf die kommende Verbandsliga-Saison gestartet. Erstmals stand dabei der neue Trainer Martin Walewski an der Seitenlinie. Nach dem Spiel zeigte er sich zufrieden mit der Leistung und lobte die Einstellung seiner Mannschaft in der ersten Trainingswoche: „Wir haben heute viele Situationen spielerisch gelöst – das wollte ich sehen. Das versuchen wir uns im Training zu erarbeiten, und jeder im Team zieht voll mit.“

Gegen Siedenbollentin war Oliver Fischer gleich doppelt erfolgreich (63./71. Minute), für den 1:0-Führungstreffer sorgte Karsten Opitz in seinem Abschiedsspiel für den GSV. Da es nur ein Testspiel war, konnte Walewski darüber hinwegsehen, dass sein Team noch ein oder zwei Tore mehr hätte erzielen müssen.

Dass der Ball in der Saison im Netz landet, soll Neuzugang Kevin Beutin sicherstellen. Der 23-jährige Stürmer kommt von der zweiten Mannschaft des Greifswalder FC nach Grimmen. „Viele Vereine wollten ihn verpflichten, aber wir konnten ihn von unserem Konzept überzeugen – darauf sind wir stolz“, erklärt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Christian Bockhahn.

Zweiter Neuzugang ist Defensivspieler Sven Tilse. Der 24-Jährige war zuvor Co-Kapitän und Führungsspieler bei der SG Empor Richtenberg und soll die Abwehr des GSV stabilisieren. „Er ist flexibel einsetzbar in der Defensive und wird uns sicherlich schnell weiterhelfen“, sagt Bockhahn.

Abgeschlossen ist die Kaderplanung mit den beiden Neuzugängen noch nicht, auch wenn Walewski sich sicher ist, dass er auch mit dem jetzigen Kader viel erreichen kann: „Ein zentraler Mittelfeldspieler wäre schön. Damit könnten wir unsere neuen Systeme noch besser spielen. Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, sind wir aber schon jetzt sehr gut aufgestellt.“

Das sind die wichtigsten Sommer-Wechsel für die Saison 2018/19 auf Landesebene TSG Neustrelitz: Von Neustrelitz nach Malchow und wieder zurück. Der Stürmer schließt sich erneut der TSG an. © Johannes Weber TSG Neustrelitz: Nils Röth kommt von Hansa II in die Residenzstadt. © Johannes Weber TSG Neustrelitz: Kürsat Cicek kommt vom Oberligisten aus Torgelow zum Regionalliga-Absteiger. © Danilo Thienelt Przemyslaw Lagiewczyk zieht nach drei Jahren beim Malchower SV weiter. Er wird künftig für die TSG Neustrelitz auflaufen. © Johannes Weber FC Anker Wismar: Ein talentierter Torhüter für Wismar: Mirco Seide kommt vom Regionalligisten Oberlausitz Neugersdorf, wurde aber bei Werder Bremen ausgebildet. © Verein 1. FC Neubrandenburg: Daniel Nawotke streift sich erneut das Trikot der Vier-Tore-Städter über. Die variabel einsetzbare Spieler hat bereits von 2011 bis 2016 in Neubrandenburg gekickt. Jetzt kehrt der 28-Jährige aus Torgelow zurück. © Johannes Weber FC Hansa II: Julian Hahnel kehrt vom Rostocker FC zu seinem Ausbildungsverein zurück. © Johannes Weber Jörg Hahnel folgt seinem Sohn Julian zum FC Hansa II und wird dort Trainer Axel Rietentiet beim Coaching unterstützen. © imago FC Hansa II: Auch Niklas Tille kommt vom Rostocker FC zum Oberliga-Team der Kogge. © Johannes Weber FC Schönberg: Erik Schameitke (hier noch im Trikot des Güstrower SC) kommt vom Oberligisten Malchower SV an die Maurine © Johannes Weber SV Pastow: Georg Schumski war der erste Transfercoup der Rand-Rostocker. Der Leader kommt vom Oberligisten Malchower SV zum Verbandsligisten SV Pastow. © Johannes Weber SV Pastow: Kurz nach der Verpflichtung von Schumski vermeldete der Club von Cheftrainer Heiner Bittorf den nächsten Kracher: Christopher Kaminski, Kapitän von Mecklenburg Schwerin, schließt sich den Pastowern an. © Carsten Darsow SV Pastow: Florian Reimer ist der dritte Neuzugang der Rand-Rostocker. Der 19-Jährige kommt aus Güstrow. © Johannes Weber Schon länger hatte der Torgelower FC Greif den Torhüter im Visier: Nun wechselt Tim Beyer von Einheit Ueckermünde zum Oberligisten. © Andy Bünning Ben Tiede (l.) bleibt in der Oberliga, kehrt vom FC Hansa II zum Torgelower FC Greif zurück. © Johannes Weber Greifswalder FC: Peterson Appiah soll Torjäger Frank Rohde ersetzen. Der Stürmer kommt vom Gnoiener SV. © Ulf Lange Velimir Jovanovic (r.) wird den Greifswalder FC in Richtung Rot-Weiß Erfurt (Regionalliga) verlassen. Der 30-jährige Angreifer hat nocheinmal eine höherklassige Herausforderung gesucht. © Werner Franke Auch Sven Hartwig verlässt den Greifswalder FC, bei ihm stehen berufliche Veränderungen an. © Philipp Weickert Hannes Köhn verstärkt die Defensive des FCM Schwerin © www.fc-mecklenburg-schwerin.de Lukas Hube wechselt vor einem Jahr noch von den A-Junioren des FC Mecklenburg Schwerin zur SG Ludwiglust/Grabow. Jetzt geht es für den Youngster wieder zurück zum FCM, wo beim Neuaufbau in der Verbandsliga mithelfen soll. © Danilo Thienelt Vom Bölkower SV wird Kapitän Michael Hintze zum Güstrower SC wechseln. © Johannes Weber Ebenfalls vom Lokalrivalen Bölkower SV schließt sich Hendrik Löhning dem Güstrower SC an. © Johannes Weber Mit Sven Bildhauer hat sich der Güstrower SC den dritten Spieler vom Bölkower SV gesichert. © Johannes Weber Nur ein Jahr nach seinem Wechsel zum FC Mecklenburg Schwerin ist Torhüter Florian Kirsch zurück beim Güstrower SC. © Heiko Jörn Vom Güstrower SC wird Eddy Bormann zum Mulsower SV zurückkehren. Als das junge Team in der Landesklasse führen. © Rolf Barkhorn Könnte mit seinen 18 Jahren noch ein Jahr in der A-Jugend spielen: Marvin Runge. Er entschied sich jedoch von der U 19 des FC Hansa Rostock zum MSV Pampow zu wechseln. © Danilo Thienelt Robert Grube (vorher FC Hansa Rostock II) schießt sich seine Tore künftig für den Rostocker FC. © Johannes Weber Vom FC Hansa Rostock II macht auch Aram Khachatryan (l.) den Weg zum Rostocker FC in die Verbandsliga. © Danilo Thienelt Kevin Beutin (r.) war von vielen Vereinen umworben. Der Offensivmann wechselte vom Greifswalder FC II zum Grimmener SV. © Werner Franke Aus beruflichen Gründen muss Tom Müller (r.) dem Grimmener SV den Rücken kehren. Er geht studiumsbedingt nach Dänemark. © Anja Krüger Nach 18 Jahren beim Grimmener SV wird Marcel Klein seinen Herzensverein verlassen. Ihn zieht es berufsbedingt zum FC Förderkader René Schneider. © Christian Bockhahn Thomas Ehlert verlässt seinen Herzensverein Gnoiener SV schweren Herzens. Er schließt sich dem FC Anker Wismar II in der Landesliga West an. © Johannes Weber Torhüter Philipp Fleischer (l.) wechselt aus der Landesklasse vom PSV Ribnitz-Damgarten zum FC Förderkader René Schneider in die Verbandsliga. © Johannes Weber Aus beruflichen Gründen musste Nico Hinrichs (r.) den Verbandsligisten Güstrower SC verlassen. Sein neues Ziel heißt SV Siedenbollentin in der Landesliga Ost. © Ulf Lange Von Regionalliga-Absteiger TSG Neustrelitz zieht es Alexander Lukesch (M.) zurück zu seinem Heimatklub Penzliner SV. © Johannes Weber Paul Buschke (vorher Malchower SV) greift als Torhüter in der neuen Saison für den Penzliner SV in der Landesliga Ost zu. © Ulf Lange Hannes Bruch (r.) zieht es zurück auf die Insel Rügen: Vom Verbandsliga-Team des Grimmener SV wechselt er zum Landesligisten VfL Bergen. © Anja Krüger Nach elf Jahren verlässt Christoph Bednarz den Landesligisten FSV Mirow/Rechlin. © Johannes Weber Seit zwei bis drei Jahren liebäugelte Denny Schäfer (r.) mit einem Wechsel zum SV Warnemünde. Nun hat sich der Kapitän des Landesliga-Absteigers PSV Rostock dafür entschieden. © Johannes Weber Nach über 25 Jahren beim FSV Kühlungsborn wird Verteidiger Tommy Kelling seine Laufbahn beenden und das obwohl der FSV erstmals in die Verbandsliga aufsteigen wird. © Johannes Weber FSV Kühlungsborn: Sebstian Müller vom Bölkower SV verstärkt den Verbandsliga-Neuling © Johannes Weber Max Krötsching (r.) wechselt vom Förderkader zum FSV Kühlungsborn. © Johannes Weber Kevin Rosinski hat sich für einen Wechsel vom Bölkower SV zum Landesligisten FC Schönberg entschieden. © Johannes Weber Ein neuer Mannschaftskollege von Kevin Rosinski wird Marcel Nagel (r., hier noch im Trikot des VfB Lübeck II). Der 22-Jährige kommt vom TSV Schlutup aus Schleswig-Holstein. © John Luca Garve Norman Köhlmann - vorher Bölkower SV - hütet zur neuen Saison das Tor des FSV Bentwisch in der Landesklasse I. © Johannes Weber Wechsel innerhalb von Wismar: Vom FC Anker II zieht es Tony Levetzow zum PSV. © Christian Niemann Bleibt der Landesliga West erhalten: Leon Lingk zieht es vom PSV WIsmar zur SG Dynamo Schwerin. © Johannes Weber Wie Kumpel Leon Lingk wird auch William-Laurent Algie (r.) ab der neuen Saison für die SG Dynamo Schwerin aktiv sein. © Johannes Weber SG Dynamo Schwerin: Torhüter Christopher Jentzen wechselt innerhalb Schwerins – von Mecklenburg II zu Dynamo. © VfL Blau-Weiß Neukloster Mit dem TSV Wustrow ist Alex Karock in die Kreisoberliga abgestiegen. Er bleibt jedoch in der Landesklasse, schließt sich dem FSV Bentwisch an. © Rainer Müller In der Landesklasse verliert der SV Rot-Weiß Trinwillershagen einen hoffnungsvollen Kicker. Den 18-jährigen Leo Tonat zieht es aus beruflichen Gründen weg. © Marco Schwarz Stefan Geers kehrt an seine alte Wirkungsstätte FSV Bentwisch zurück. © FC Hansa Rostock Neben Stefan Geers kehrt auch Sebastian Lau (l.) zum FSV Bentwisch. Er war zuletzt für den FC Förderkader René Schneider aktiv. © Anja Krüger

Etwas Zeit bis zum ersten Saisonspiel am 11. August gegen Aufbau Boizenburg haben die Verantwortlichen noch, um den Wunsch des Trainers zu erfüllen. Dabei sucht der GSV nicht nur nach Verstärkung auf, sondern auch neben dem Feld. Bisher ist Walewski allein verantwortlich für die sportlichen Geschicke seines Teams – bis zum Auftaktspiel soll ihm ein Co-Trainer an die Seite gestellt werden. Aber auch ohne Assistent an seiner Seite hat der neue Übungsleiter ein strammes Programm zur Vorbereitung auf die Saison 2018/19 geplant. Dreimal die Woche wird mindestens trainiert, hinzu kommen fünf Testspiele und ein Trainingslager auf der eigenen Anlage. Im Fokus stehen dabei neben der Arbeit an der neuen Taktik besonders Fitness und Athletik. „Wir hatten schon immer eine Mannschaft, die stark über die Physis ins Spiel gekommen ist. Wenn die Athletik stimmt, kann man auch gegen spielerisch stärkere Gegner punkten“, sagt Bockhahn.

Um das zu schaffen, muss die Form schon zu Beginn der Saison stimmen, denn viel Zeit zum Warmlaufen gibt es nicht. Nach dem Heimspiel gegen Boizenburg folgen sieben Spiele gegen die Top-Teams der Liga, darunter Oberliga-Absteiger Mecklenburg Schwerin, der SV Pastow und der MSV Pampow. „Wir wollen unbedingt gleich am Anfang punkten, danach müssen wir mal gucken, was wir erreichen können. Das Auftaktprogramm ist schon richtig sportlich“, erklärt Bockhahn etwas besorgt, aber zuversichtlich.

Trotz des schweren Starts haben sich die Grimmener ambitionierte Ziele gesetzt. „Wir streben einen einstelligen Tabellenplatz an und wollen möglichst früh in der Saison nichts mehr mit den Abstiegsrängen zu tun haben“, nennt Bockhahn klar definierte Ziele. Trainer Walewski hält sich hingegen mit einer eindeutigen Aussage zu einer möglichen Platzierung zurück und legt zunächst Wert auf andere Dinge: „Wir wollen fußballerisch besser auftreten als in der Vorsaison. Dazu gehören offensives Spiel und auch mal die Kontrolle über die Partie. Natürlich wollen wir erfolgreich sein, aber die Mannschaft soll Spaß am Fußballspielen haben, und das auch zeigen.“