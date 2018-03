Grimmener SV: Zwei Heimspiele am Osterwochenende

Grimmen. Die Verbandsliga-Elf aus Grimmen ist am Wochenende erneut in einem Heimspiel gefordert. Die Kicker um Patrick Jeschke empfangen am Samstag ab 14.00 Uhr den Tabellenletzten SV Görmin (6 Punkte) im Stadion an der Werner Seelenbinder Straße. Das Hinspiel konnten die Gäste mit 1:0 für sich entscheiden. Dennoch hat der GSV in der Vergangenheit oft bewiesen, dass die Mannschaft Görmin bezwingen kann. In vier der acht Partien gingen die Trebelstädter als Sieger vom Platz, einmal gab es ein Unentschieden.