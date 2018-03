Grimmens Zweite bewahrt kühlen Kopf im Derby

Grimmen. „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey!“, schallte es durch die Katakomben des Sportforums. Im ersten Rückrundenspiel der Fußball-Kreisoberliga setzten sich die Kicker der zweiten Mannschaft des Grimmener SV mit 5:3 gegen die den SV Kandelin durch. GSV-Coach Krüger hatte sein Team auf ein körperbetontes und kämpferisches Spiel eingestellt. Beide Mannschaften waren dementsprechend motiviert, wobei der SVK in den Zweikämpfen etwas bissiger agierte.

Die Gäste gingen durch Treffer von Tom Retelsdorf (5.) und Piotr Romaniszyn (12.) in Führung. Doch die Grimmener glichen bis zur Pause aus. Nico Wehlitz und Jörn Gau waren die Torschützen. In Halbzeit zwei machte der GSV da weiter, wo er aufgehört hatte. Wehlitz und Füsting erhöhten auf 4:2. In der 62. Minute gelang Thomas Boldt der Anschluss. Der GSV II behielt die Nerven und siegte durch den Treffer von Wehlitz mit 5:3.