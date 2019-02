Dieses Statement dürfte für Diskussionen sorgen: Zum Auftakt des DFB-Amateurfußball-Kongresses in Kassel hat DFB-Präsident Reinhard Grindel Amateurvereine kritisiert, die schon in unterklassigen Ligen Spieler mit Geldzahlungen zu sich locken.

Ja, man könne die Multi-Millionen-Ablösen für Neymar & Co. kritisieren. "Aber dass in der Kreis- und Bezirksliga Geld an Spieler gezahlt wird, finde ich mindestens genauso fragwürdig", betont Grindel.