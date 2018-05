DFB-Boss Grindel kritisiert Mesut Özil und Ilkay Gündogan für Erdogan-Treffen

Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim DFB längst eine feste Größe in der Innenverteidigung und mittlerweile auch als Führungsspieler etabliert. In Top-Form, wenn am Wochenende auch am Knöchel verletzt. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent © imago