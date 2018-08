Große Namen, schwierige Suche: SC DHfK Leipzig braucht einen neuen Keeper

Das sieht auch Manager Karsten Günther so. "Wir müssen den Markt für einen neuen Torhüter sondieren. Wenn sich Milos Putera auch noch verletzt, stehen wir mit zwei Nachwuchstorhütern da, das wäre fahrlässig", erklärte er. Zwar hat Nachwuchsmann Jan Guretzky (20) in den Testspielen einige Paraden gezeigt, ist für die 1. Bundesliga aber noch nicht stabil genug.

​Keine Option in der Bundesliga

In der Bundesliga haben zwei Routiniers aufgehört, stehen aber bereits für neue Aufgaben im Wort und fallen somit ebenfalls aus. Der Flensburger Mattias Andersson arbeitet jetzt als Torwart-Trainer beim THW Kiel und in der österreichischen Nationalmannschaft. Peter Stochl von den Füchsen hat die zweite Mannschaft der Berliner übernommen.

​Szmal ist eine Option

Bleibt also der Blick ins Ausland. Ein Name macht bereits seit Tagen in Leipzig die Runde: Slawomir Szmal. Er hat im Sommer seine Karriere beim polnischen Topklub Kielce beendet, auch weil mit 39 Jahren inzwischen regelmäßig die Knie schmerzen. Szmal und DHfK-Coach Michael Biegler kennen sich aus der polnischen Nationalmannschaft bestens. Seine Erfahrung würde sofort weiterhelfen, der klangvolle Name beim Gegner für Respekt sorgen. In der Bundesliga hat Szmal für die Rhein-Neckar-Löwen gespielt. Der Trainer will die Personalie aber nicht kommentieren. „Dass Leipzig Überlegungen anstellt ist klar“, sagt Biegler im großen LVZ-Interview (Freitagausgabe). Eine Kontaktaufnahme zu Szmal bestätigte er aber nicht.