Große Trauer: 20-jähriger Fußballer stirbt an Blutvergiftung

Große Trauer in Norwegen. Der Fußballverein KIL Toppfotball veröffentlichte am Freitag Nachmittag eine Pressemitteilung, in der der Verein mitteilte, dass der 20-jährige Adrian Lillebekk Ovlien am frühen Freitagmorgen verstorben ist. Der Verein erklärte, dass die Todesursache eine akute Infektion sein soll.

"Er starb an einer akuten Infektion, die ins Blut ging. Eine Blutvergiftung, mehr wissen wir jetzt nicht. Das ist unglaublich hart für uns. Unsere Gedanken sind natürlich bei seiner Familie, Worte sind in einer solchen Situation wirklich bedeutungslos ", sagt Åge Henning Andersen vom Verein.