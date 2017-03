Großkreutz vor Rauswurf in Stuttgart: So ist die Rechtslage

Großkreutz war in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer Gruppe Jugendlicher unterwegs und aus einer anderen Gruppe heraus angegriffen worden. In der Folge musste er mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus . Wie lange er deswegen ausfällt, ist unklar. Trainer Hannes Wolf warnte vor voreiligen Schlüssen. „Er hat niemanden umgebracht. Er hat kein Verbrechen begangen, gar nichts. Insofern sollte man da sehr vorsichtig sein, wenn man ihn dafür jetzt verurteilt.“

Dicke Luft beim VfB Stuttgart : Der Tabellenführer der 2. Bundesliga droht Kevin Großkreutz nach dessen nächtlichem Streifzug inklusive Krankenhausaufenthalt mit Strafe. Wird der Weltmeister am Ende sogar rausgeworfen? „Wir gehen mit diesem Thema verantwortungsbewusst und gewissenhaft um. Wir werden zeitnah zu einer Entscheidung kommen“, sagte Sportvorstand Jan Schindelmeiser am Donnerstag. Präsident Wolfgang Dietrich betonte, der Vorfall vom frühen Dienstagmorgen sei nichts, „bei dem wir morgen zur Tagesordnung übergehen können“.

Herr Lambertz, Kevin Großkreutz kann aktuell auf Grund einer Fußprellung nicht spielen, ist aber auf eine Party gegangen und dort in eine Schlägerei geraten. Wie wäre dieser Fall bei einem „normalen“ Arbeitnehmer, also keinem Fußballprofi, zu bewerten?

Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer das Recht, seine Freizeit so zu gestalten, wie er es für richtig erachtet. Grenzen gibt es aber, wenn das Freizeitverhalten des Arbeitnehmers direkte Auswirkungen auf das Arbeitsleben hat. Der Besuch einer Party, auch mit der anschließenden – wohl unverschuldeten – Verwicklung in eine Schlägerei, dürfte keine solche Auswirkungen haben.

Und wenn der Arbeitnehmer krankgeschrieben ist, er also arbeitsunfähig ist wie aktuell Kevin Großkreutz?

In diesen Fällen hat der Arbeitnehmer alles zu unterlassen, was seiner Genesung im Weg steht. Was genau das ist, hängt allerdings von der jeweiligen Krankheit ab. Der Besuch einer Party kann, muss aber nicht einer Genesung im Weg stehen. Wenn man beispielsweise wie Herr Großkreutz am Fuß verletzt ist und auf der Party die ganze Zeit sitzt, dürfte das kein Problem darstellen.