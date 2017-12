WM-Auslosung 2018: Internationale Pressestimmen

Der Daily Mirror wagt sich schon weiter aus der Deckung: "It's Group G and easy!" braucht wohl keine Übersetzung.

Der Daily Mirror wagt sich schon weiter aus der Deckung: "It's Group G and easy!" braucht wohl keine Übersetzung. © Screenshot

As aus Spanien: "Spanien trifft in Gruppe B auf Portugal, Marokko und Iran"

As aus Spanien: "Spanien trifft in Gruppe B auf Portugal, Marokko und Iran" © Screenshot