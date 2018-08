Gruppen-Auslosung zur Champions League live im TV und Online-Stream schauen

Vier für Europa! Mit der Auslosung zur Gruppenphase am Donnerstag (18 Uhr) beginnt für das deutsche Quartett mit Meister FC Bayern München , Vizemeister FC Schalke 04 , dem Überraschungsdritten 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund als Tabellenvierter der Vorsaison die Planung für die neue Champions-League-Saison. Am 18. / 19. September beginnt die Gruppenphase, die am Donnerstag im Grimaldi Forum im vornehmen Monaco ausgelost wird.

Unglaublich, aber wahr: Zweimal gelingt es Fußball-Zwerg APOEL Nikosia, gegen Borussia Dortmund, einen Punkt zu holen. Die Borussia beendet die Champions-League-Saison 2017/18 mit nur diesen zwei Punkten aus sechs Spielen und schafft dennoch den "Abstieg" in die Europa League" - ein Negativ-Rekord. © Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Am 13. September ist es soweit: Emil Forsberg geht als erster Leipzig-Torschütze in die Champions-League-Geschichte ein. Auch wenn sein 1:0 gegen AS Monaco nicht zum Sieg reicht (Endstand: 1:1) erinnern sich die Sachsen gerne an dieses CL-Debüt. Am Ende schafft RB immerhin den Einzug in die Europa League. © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Erst haut die Roma Favorit Chelsea die Hucke voll, dann feiern Edin Dzeko und Co. mit einer Huckepack-Einlage. Die Italiener haben allen Grund, stolz auf diese Vorrunde zu sein. Mit einem 3:3 an der Stamford Bridge und einem 3:0-Sieg zu Hause gegen den CL-Sieger von 2012 sichert sich AS Rom den Gruppensieg. © Dan Mullan/Getty Images

Neuer Torrekord: Trotz eines frühen Rückstands gelingt Paris St. Germain gegen Celtic Glasgow ein 7:1-Kantersieg. Für einen besonderen Treffer sorgt in diesem Spiel Marco Verratti, dessen 5:1 das 22. Tor in dieser CL-Gruppenphase ist. Damit knackt PSG den Rekord von Borussia Dortmund (21 Tore in der Vorrunde 2016/17). © imago

Luka Modric dreht mit dem Henkelpokal eine Ehrenrunde durch das Millennium Stadium in Wales. Real Madrid schlägt Juventus Turin deutlich mit 4:1 und sichert sich den zwölften Triumph in der Champions League. Die Königlichen haben den CL-Sieger-Fluch beendet und den Titel verteidigt. © David Ramos/Getty Images

Der FC Bayern rettet sich im Viertelfinal-Rückspiel in die Verlängerung ... und dann kommt Cristiano Ronaldo. Mit Hilfe eines Dreierpacks schießt der Portugiese den ehemaligen Real-Trainer Carlo Ancelotti aus dem Rennen. Zum vierten Mal in Folge scheitern die Roten in der Königsklasse an einem spanischen Kontrahenten. © imago

Mehr geht nicht: Der FC Bayern setzt sich insgesamt mit 10:2 im Achtelfinale der Champions League 2016/17 durch - und das gegen den FC Arsenal. Alles deutet auf eine großartige Saison in der Königsklasse hin, doch bereits in der nächsten Runde soll alles ganz anders kommen ... © imago

In der Premier League im Mittelfeld versunken, in der Champions League im Viertelfinale: Die großen und kleinen Leicester-Fans sind nach dem Erfolg über den FC Sevilla sichtlich stolz auf ihr Team, das in der Vorsaison sensationell englischer Meister wurde. © imago

Peps Gesichtsausdruck sagt eigentlich alles: Das 5:3 aus dem Hinspiel gegen den AS Monaco reicht Manchester City nicht, um ins Viertelfinale einzuziehen. Das Team aus dem Fürstentum gewinnt das Rückspiel mit 3:1 und schießt Ex-Bayern-Trainer Guardiola in ein tiefes Tal der Tränen. © imago

Noch unfassbarer: Barça macht im Rückspiel das Unmögliche möglich und schießt den französischen Geld-Klub in der fünften Minute der Nachspielzeit aus dem Wettbewerb. Nach dem 0:4 in Paris reicht das 6:1 durch Sergi Roberto zur Sensation. Letzterer avanciert durch diesen einen Moment zur Fußball-Legende. © imago

Wie immer in der Gruppenrunde gilt: Es können keine zwei Teams aus dem gleichen Verband in eine Gruppe hinein gelost werden. Die Bayern befinden sich in Los-Topf 1, wo u. a. auch die Los-Kugeln von Titelverteidiger Real Madrid, Englands Meister Manchester City, Italiens Rekordmeister Juventus Turin und Paris St.-Germain mit dem deutschen Coach Thomas Tuchel liegen. Größter Außenseiter in diesem Feld ist Lokomotive Moskau mit Weltmeister Benedikt Höwedes.

In Topf 2 finden wir Borussia Dortmund wieder. Den Schwarzgelben droht – wie im Vorjahr – eine Gruppe mit Real Madrid, dem FC Barcelona oder Europa-League-Sieger Atlético. Schalke 04 führt das Feld der Klubs an, die in Topf 3 liegen. Dazu gehören auch die AS Monaco als französischer Vizemeister, Ajax Amsterdam als Playoff-Gewinner aus den Niederlanden und Olympique Lyon. Topf 4 ist u. a. gefüllt mit den Losen des FC Brügge, 1899 Hoffenheim und dem FC Valencia. Noch offen ist die Verteilung der drei Play-off-Sieger von Dienstag und Mittwoch und des FC Liverpool mit Jürgen Klopp. Nicht in der Verlosung ist zum elften Mal (!) RB Salzburg. Die Roten Bullen scheiterten am späten Mittwochabend nach 2:2 und 0:0 im Hinspiel am serbischen Meister Roter Stern Belgrad.

In der Veranstaltung in Monaco vergibt die UEFA zudem ihre Awards, unter anderem wird der Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Das Finale findet am 1. Juni 2019 im Estadio Metropolitano in Madrid, der neuen Arena von Atlético, statt.