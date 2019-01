Guido Schäfer & Ansgar Brinkmann plaudern aus dem vollen Leben

Leipzig. Diesen Auftritt sollten sich Freunde der angeschrägten Sicht auf den Fußball und das Leben nicht entgehen lassen. LVZ-Chefreporter Guido Schäfer und der „Weiße Brasilianer“ Ansgar Brinkmann machen am Mittwoch, 19 Uhr, das Schkeuditzer Kulturhaus Sonne unsicher, plaudern über Fußball, Gott und die Welt. Schäfer, 54, und Brinkmann, 49, haben in Mainz zusammen gekickt, die Rübenäcker der zweiten Liga bearbeitet, diverse Trainer in den Wahnsinn getrieben und in manchen Monaten mehr Geld (Strafen) bezahlt als verdient.