Fantasia. Das Jahr 2019 drängelt am noch heißen 2018er Auspuff und wird, so viel ist sicher, wie keines davor. Hier ein exklusiver Blick in die Kugel. Einer, der alle und alles in der Fußball-Welt aufklärt. Wer gewinnt die Schale, die Champions League, die Europa League, wer macht sich wo fit für die Bundesliga-Rückrunde, wer firmiert unter A... mit Ohren und weshalb zieht es Naby Keita zurück in sein Haus in Leutzsch? Hier ist sie, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.

Januar: Die Bayern üben in Katar. Die einzige katarische Zeitung „The Independent“ widmet Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge den Aufmacher. Eine Woche lang. Jeden Tag. Hoeneß gibt dem Blatt aus Dankbarkeit ein Interview, sagt, dass ihm seine Lederhose mit Vorderlader nicht mehr passt und berichtet von schlimmen Stunden am heimischen Herd. „Ständig diese Angst, dass ein Falke auf meiner Hand landet, wenn ich mir den Backofenhandschuh anziehe.“ Arjen Robben feiert im Camp seine 66. Zerrung, Franck Ribéry verpasst einem Nachwuchsspieler eine Kopfnuss, es ist die 50. des Franzosen.

Fifa-Boss Gianni Infantino ist auch in Katar, schaut sich in seiner Präsidenten-Suite die WM-2022-Stadien in einem Hochglanz-Magazin an, bekommt beim Auschecken eine Rolex-Uhr überreicht. Die Uhr hat zwei riesige Kronen und ein Ziffernblatt, das ihn, Infantino, zeigt. Bei der Einreise nach Zürich fragt der Zollbeamte: „Sollen die Kronen ihre Ohren sein, Chef?“ Der Spiegel titelt unter seiner neuen Rubrik ,Sagen, was ist‘: „Ein Arsch mit Ohren auf Reisen“.

Die Roten Bullen sind in Leipzig geblieben, entlassen wenige Stunden vorm Trainingsauftakt den Mitarbeiter, der im Fanshop für die Trikot-Beflockung zuständig ist. Der junge Mann hat im RB-Intranet gefragt, wie sich Hakan Calhanoglu schreibt. Der geheime Deal fliegt auf, Calhanoglu wird Schalker. Naby Keita kehrt auf Leihbasis zurück nach Leipzig. Jürgen Klopp ist sauer auf Keita und dessen Führerschein-Foto. Das erinnert stark an Lukas, den Lokomotiv-Führer.