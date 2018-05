Gündogan erklärt sein Treffen mit Erdogan: "Wollte keinen Wahlkampf machen"

Ein gemeinsames Treffen von Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan schlug am Montag hohe Wellen. Am Abend erklärte Gündogan das Treffen in einer Mitteilung.